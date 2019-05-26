أمير سعودي يهاجم مذيع “الجزيرة” ويدعو عليه بـ”اسم الله الأعظم”.. والسبب “وثيقة” الملك عبدالعزيز

عاد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد المقرب من الديوان الملكي، لمهاجمة الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، وفتح موضوع وثيقة الملك عبدالعزيز آل سعود التي تثبت خيانته لفلسطين مجددا.

وكانت الوثيقة التي نشرها الإعلامي الفلسطيني جمال ريان قبل فترة، وتثبت بيع الملك السعودي المؤسس عبد العزيز آل سعود لفلسطين مقابل الحفاظ على عرشه، قد اثارت جنون آل سعود واستنفرت جميع وسائل الإعلام السعودية وذباب ابن سلمان ضد مذيع “الجزيرة”.

وقال “بن مساعد” في تغريدة حديثة له رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر،إن جمال ريان يظهر ما يدّعي أنها وثيقة منسوبة – افتراءًا – الى الملك عبدالعزيز عن اقراره باعطاء فلسطين لليهود.

جمال رأيان يظهر ما يدّعي أنها وثيقة منسوبة – افتراءًا – الى الملك عبدالعزيز رحمه الله عن اقراره باعطاء فلسطين لليهود ورغم أن الوثيقة المزعومة لاتحتاج لتفنيد فالطفل يكتشف أنها مزورة وقبل ذلك الحقائق المثبتة حتى في الأمم المتحدة عن موقفه رحمه الله المعاكس لما يدعيه رأيان وأمثاله — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) May 26, 2019

وتابع الأمير السعودي مهاجما ريان:”ورغم أن الوثيقة المزعومة لاتحتاج لتفنيد فالطفل يكتشف أنها مزورة وقبل ذلك الحقائق المثبتة حتى في الأمم المتحدة عن موقفه رحمه الله المعاكس لما يدعيه ريان وأمثاله”

ويبدو أن الوثيقة قد أحدثت ربكة كبيرة داخل الديوان الملكي، الذي وجه بدوره “بن مساعد” للرد ومحاولة التشويش، حيث لجأ الأمير السعودي لأسلوب الردح بدلا من مقابلة الحجة بالحجة.

ودون في تغريدة أخرى:”وعليه فإني أدعو الله بإسمه الأعظم وأطلب منكم أن تؤمنّوا على دعائي في هذه الليالي المباركة أن يوفق جمال ريان ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة إن كانت هذه الوثيقة صحيحة وأن يمحقه ويذله في الدنيا والآخرة إن كانت الوثيقة مزورة وأن يمحق الكاذب منّا فأنا أقول أنها مزورة وهو يدعي صحتها”

وعليه فإني أدعو الله بإسمه الأعظم وأطلب منكم أن تؤمنّوا على دعائي في هذه الليالي المباركة أن يوفق جمال ريان ويعلي منزلته في الدنيا والآخرة إن كانت هذه الوثيقة صحيحة وأن يمحقه ويذله في الدنيا والآخرة إن كانت الوثيقة مزورة وأن يمحق الكاذب منّا فأنا أقول أنها مزورة وهو يدعي صحتها — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) May 26, 2019

وكان الإعلامي الفلسطيني جمال ريان قد نشر بتاريخ 22 ديسمبر 2018 تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة لوثيقة تثبت تآمر “آل سعود” على فلسطين:” هذه وثيقة تاريخية توثق بيع ارض فلسطين، بخط يد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة، مقابل عرش آل سعود”.

وأضاف متسائلا:” من أعطاه حق بيع ما لا يملك؟”.

هذه وثيقة تاريخية توثق بيع ارض فلسطين،بخط يد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة،مقابل عرش آل سعود،من أعطاه حق بيع ما لا يملك؟غطوا وجوهكم خجلا يا من تفترون على الفلسطينين بيع ارضهم ؟فكل عذابات الشعب الفلسطيني، دين في رقبة ال سعود الى يوم الدين #فلسطين #السعودية #الخليج #الاردن pic.twitter.com/gMZ6rAho4c — جمال ريان (@jamalrayyan) December 22, 2018

وتوجه بحديثه لمن يتهم الفلسطينيين ببيع أرضهم:” غطوا وجوهكم خجلا يا من تفترون على الفلسطينيين بيع ارضهم”.

وأكد “ريان” على أن “كل عذابات الشعب الفلسطيني، دين في رقبة ال سعود الى يوم الدين”.

يشار إلى أن هذه الوثيقة نشرتها عدة صحف قبل ذلك وأكدت صحتها فضلا عن تداولها من قبل العديد من النشطاء أبرزهم الإعلامية المصرية آيات عرابي قبل أن ينشرها ريان.

العميل عبد العزيز سعود يسلم فلسطين قبل وعد بلفور في الذكرى المائة لوعد بلفور لا ننسى دور أسرة مرخان (آل سعود) عملاء… Posted by Ayat Oraby on Thursday, November 2, 2017

وكان ناشطون قد تداولوا وثيقة تاريخية بخط الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس النظام السعودي وأب الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز، موافقته على تسليم فلسطين للامبراطورية البريطانية واليهود الصهاينة معربا فيها عن طاعته العمياء لأسياده الإنجليز.

وبحسب الوثيقة التاريخية فقد قدم أول ملوك السعودية طاعته وخدماته لبريطانيا (الثعلب العجوز) التي لم تكن ترى آنذاك عائقا أمام تنفيذ جريمتها بحق فلسطين وشعبها سوى السعودية .

ووفقا للوثيقة، فقد توجه الملك عبد العزيز آل سعود في رسالة لحكومة بريطانيا قال فيها:”بسم الله الرحمن الرحيم..انا السطان عبدالعزيز ابن عبدالرحمن الفيصل السعود أقر و أعترف الف مرّة للسير برسي كوكس مندوب بريطانيا العظمى لا مانع عندي من إعطاء فلسطين للمساكين اليهود او غيرهم كما تراه بريطانية التي لا أخرج عن رأيها حتي تصيح الساعة”.