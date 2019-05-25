مغرد سعودي متصهين يتطاول على المقدسيات ويصفهن بالإرهابيات:”مرابطات بين ورق العنب والمحاشي”

تسبب مغرد سعودي متصهين في موجة غضب واسعة وجدلا بين نشطاء تويتر، بعد تطاوله وسخريته من الفلسطينيات المرابطات بالمسجد الأقصى المبارك في رمضان.

ونشر المغرد السعودي محمد القحطاني المتابع من قبل قبل شخصيات سعودية بارزة مؤيدة للتطبيع أمثال تركي الحمد وعبدالحميد الحكيم، صورة للمرابطات في المسجد الأقصى برفقة طعام الإفطار، وكتب عليها ساخرا:”مرابطات بين ورق العنب والمحاشي ويختمونها بدبكة”

تقصد ارهابيات عن الف ارهابي …

مرابطات بين ورق العنب والمحاشي ويختمونها بدبكة …

الله يعيين الحكومة الاسرائيلية عليهم .. https://t.co/lqzBPVhSro — Mohammed al-Qahtani (@Al__qm2014) May 25, 2019

وتابع المغرد المتصهين:”الله يعيين الحكومة الاسرائيلية عليهم “

وتسببت تغريدة “القحطاني” في هجوم عنيف عليه من قبل النشطاء، الذين أكدوا أن الدفاع عن إسرائيل والتزلف للاحتلال أصبح طريقة معتمدة لدى بعض الكتاب والمغردين السعوديين لكسب المال، حيث تتناسب هذه التغريدات مع سياسة ولي العهد الجديدة.

ولم تنجح سياسة الإبعاد الإسرائيلية بحق مرابطات المسجد الأقصى، بإقصاء دورهن أو تهميش نشاطهن داخل أولى القبلتين وثالث الحرمين أو خارجه.

وترابط المقدسيات، يوميا، أمام أبواب المسجد والطرق المؤدية إليه، ويقمن بنشاط بارز في تحفيز المصلين بالتوافد والرباط داخل المسجد والمكوث فيه عقب أداء الصلاة المكتوبة.

ونجحت المرابطات رغم إجراءات الاحتلال ضدهن من تهديد، وضرب، واعتقال، وغرامات مالية، وإبعاد قسري عن الأقصى، بتشكيل درع منيع لحماية المسجد، والتصدّي لكل المحاولات الإسرائيلية لاقتحامه والسيطرة عليه أو تدنيسه من قبل المستوطنين.

يذكر أن العديد من المرابطات يؤدين صلاة التراويح كل يوم عند أقرب نقطة للمسجد الأقصى.