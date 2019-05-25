“محمد العصار” حديث مواقع التواصل في مصر.. تعرف على القيادي الإخواني الذي توفي صائما في سجون السيسي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بخبر وفاة المهندس محمد العصار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، داخل محبسه بسجن برج العرب.
وأكد موقع حزب “الحرية والعدالة” التابع للإخوان وفاة “العصار” (74 عاما) بعد اعتقال دام 5 سنوات جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب.
وتسبب الخبر في غضب كبير بين مرتادي مواقع التواصل في مصر، الذين دشنوا وسما باسم “#محمد_العصار” هاجموا فيه النظام المصري بشدة ونددوا بجرائمه في حق هؤلاء السياسيين المعتقلين تعسفيا وتعرضهم لشتى أنواع القمع وسط محاكمات ظالمة وتهم مفبركة.
فيما استذكر ناشطون مواقف شخصية مع القيادي الإخواني، وأثنوا عليه خيرا ودعوا له بالرحمة والمغفرة.
ويأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم أكثر من 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.
وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.