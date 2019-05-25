“محمد العصار” حديث مواقع التواصل في مصر.. تعرف على القيادي الإخواني الذي توفي صائما في سجون السيسي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بخبر وفاة المهندس محمد العصار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، داخل محبسه بسجن برج العرب.

والله إن القلب ليحزن وان العين لتدمع

وانا لفراقك يا معلمنا و مربينا لمحزونون ولا نقول الا ما يرضى ربنا

انا لله و انا اليه راجعون



المهندس محمد العصار

رضي الله عنك pic.twitter.com/ovg2HnJM1Q — Tarekmokhtar (@Tarekmokhtar17) May 25, 2019

وأكد موقع حزب “الحرية والعدالة” التابع للإخوان وفاة “العصار” (74 عاما) بعد اعتقال دام 5 سنوات جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب.

استشهاد المهندس محمد العصار في محبسه بسجن برج العرب، بعد اعتقال دام 5 سنوات#مكملين pic.twitter.com/KbADRUvkrn — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) May 25, 2019

وتسبب الخبر في غضب كبير بين مرتادي مواقع التواصل في مصر، الذين دشنوا وسما باسم “#محمد_العصار” هاجموا فيه النظام المصري بشدة ونددوا بجرائمه في حق هؤلاء السياسيين المعتقلين تعسفيا وتعرضهم لشتى أنواع القمع وسط محاكمات ظالمة وتهم مفبركة.

رحم الله المهندس محمد العصار الذي وافته المنية في سجنه من نظام ظالم مستبد ..

وما عرفته رحمه الله إلا داعية من طراز فريد ومربي فاضل ونموذج لمكارم الأخلاق. فاللهم تقبله شهيدا واكتبه في عليين. pic.twitter.com/ScyXJuNscO — د. أشرف دوابه Dr.Ashraf Dawaba (@drdawaba) May 25, 2019

ومات مهندس #محمد_العصار صائما وثابتاً ومرابطاً😢

اللهم طال حلمك على الظالمين فانتقم لنا منهم 😢 — محمد نجاتي سليمان (@AlDa3eeyaa) May 25, 2019

فيما استذكر ناشطون مواقف شخصية مع القيادي الإخواني، وأثنوا عليه خيرا ودعوا له بالرحمة والمغفرة.

كنت عارف ومتأكد انى هسمع خبر وفاتك فى السجن ،مش هنسى ليلة كانت تغيير لحياتى 180 درجه بمرد التحدث معك،رحمك الله استاذى وجعل سحنك واسرك كفارة لك امام ربك،رحمات ربى تترا عليك..#محمد_العصار pic.twitter.com/F4X0tnQcag — حوسو (@7osoBastawy) May 25, 2019

م/محمد العصَّار الشيخ الشاب فوق السبعين عاما ولكن بعزم وهمة الشباب.

عضو مجلس شوري الإخوان المسلمين في ذمة الله بمحبسه بسجن برج العرب

قابلته هناك وكان متفائلاً فسألته؟

قال جئتُ لأستلم مكافئة نهاية الخدمة

فسألته وما مكافئتك؟

قال:الشهادة في محبسي هذا؟

رحمه الله، صدق الله فصدقه الله pic.twitter.com/FvCPLJw1sA — د عبدالقادر حجازي (@Rahmatkaargo) May 25, 2019

ويأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم أكثر من 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.