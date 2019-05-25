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شاهد| بعد العثور على 4 جثث .. ما مصير بقية أفراد العائلة التي جرفتها مياه الفيضانات بسلطنة عمان؟

كتب وطن
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قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عُمان، إن جهود البحث عن العائلة الآسيوية المفقودة في وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية، لا زالت مستمرة.

وأسفرت الجهود عن العثور على جثمان أربعة أشخاص في وقت سابق، فيما تستمر جهود البحث عن آخر شخصين منهم على إمتداد الوادي وصولاً لمناطق محافظة جنوب الشرقية.

وتشارك في عمليات البحث طواقم كبيرة من شرطة عمات السلطانية.

وفقدت العائلة بعد انجراف المركبة التي كانوا يستقلّونها في وادي بن خالد خلال منخفض الغفران الأخير الذي أثّر على السلطنة الأسبوع الماضي، وكان مصحوباً بأمطارٍ غزيرة، أدّت لتشكل سيول عارمة، ونزول شلالات.

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