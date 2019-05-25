شاهد| بعد العثور على 4 جثث .. ما مصير بقية أفراد العائلة التي جرفتها مياه الفيضانات بسلطنة عمان؟

قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عُمان، إن جهود البحث عن العائلة الآسيوية المفقودة في وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية، لا زالت مستمرة.

وأسفرت الجهود عن العثور على جثمان أربعة أشخاص في وقت سابق، فيما تستمر جهود البحث عن آخر شخصين منهم على إمتداد الوادي وصولاً لمناطق محافظة جنوب الشرقية.

لا زالت جهود البحث عن العائلة المفقودة في #وادي_بني_خالد مستمرة حتى هذه اللحظة.

حيث أسفرت عن العثور على جثمان أربعة أشخاص في وقت سابق.

وتستمر جهود البحث عن آخر شخصين منهم على إمتداد الوادي وصولاً لمناطق محافظة #جنوب_الشرقية.#الهيئة_العامة_للدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/lfVR18oLcV — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@PACDAOman) May 26, 2019

وتشارك في عمليات البحث طواقم كبيرة من شرطة عمات السلطانية.

استمرار عمليات البحث لليوم الثامن على التوالي عن الشخصين المفقودين الباقيين من ضمن العائلة الآسيوية الذين انجرفوا في أحد أودية ولاية وادي بني خالد بمحافظة شمال الشرقية في وقتٍ سابق. #شرطة_عُمان_السلطانية pic.twitter.com/jMwmbZhhiZ — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 25, 2019

وفقدت العائلة بعد انجراف المركبة التي كانوا يستقلّونها في وادي بن خالد خلال منخفض الغفران الأخير الذي أثّر على السلطنة الأسبوع الماضي، وكان مصحوباً بأمطارٍ غزيرة، أدّت لتشكل سيول عارمة، ونزول شلالات.