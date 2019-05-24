نجل سلمان العودة يكشف تفاصيل “التسريبات المفزعة” حول إعدام والده برفقة القرني والعمري

علق الدكتور، عبد الله العودة، نجل الداعية الاسلامي سلمان العودة، على الأنباء التي تحدثت عن نية النظام السعودي، إعدام والده برفقة الداعية عوض القرني وعلي العمري.

وقال العودة في تغريدة رصدتها “وطن”، ” تصلنا أخبار وتسريبات مفزعة حول نية الإعدام ضد مشايخ السعودية وعلى رأسهم والدي #الشيخ_سلمان_العودة ، ونحن نؤكد أنه ليس لدينا أي علم مطلقاً”.

وأضاف :” كما أننا نؤكد أن النيابة العامة في السعودية لاتزال تطالب بالقتل تعزيراً عليه وعلى الشيخ القرني والعمري، عجّل الله نصرهم “.

تصلنا أخبار وتسريبات مفزعة حول نية الإعدام ضد مشايخ السعودية وعلى رأسهم والدي #الشيخ_سلمان_العودة ، ونحن نؤكد أنه ليس لدينا أي علم مطلقاً كما أننا نؤكد أن النيابة العامة في السعودية لاتزال تطالب بالقتل تعزيراً عليه وعلى الشيخ القرني والعمري، عجّل الله نصرهم #غدا_تطير_العصافير — د. عبدالله العودة (@aalodah) ٢٤ مايو ٢٠١٩

وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، كشف الثلاثاء، عن أن السلطات السعودية ستصدر أحكاما بالإعدام على كل من الداعية والمفكر السعودي سلمان العودة والداعيتين عوض القرني وعلي العمري، وسيتم تنفيذ إعدامهم بعد وقت قصير من شهر رمضان.

واعتقل العودة والقرني والعمري في سبتمبر لعام 2017، خلال حملةٍ واسعة شنّها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وطالت العشرات من العلماء والكتّاب والدّعاة .

ووجهت النيابة العامة للعودة 37 تهمة تتعلق “بالإرهاب” وطالبت له بما سمته “القتل تعزيراً” .

أما الدكتور علي العمري، مؤسس قناة “فور شباب”، فوجهت النيابة العامة السعودية له أكثر من 30 تهمة من بينها تشكيل “منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سري إرهابي داخل المملكة”، وطالبت بإعدامه “تعزيرا”.

واعتقلت السلطات الأمنية في السعودية الداعية عوض القرني، في سبتمبر من العام 2017؛ على خلفيّة اتهامات بالتعاطف مع قطر ومناصرة جماعة الإخوان المسلمين