باحث موريتاني لـ”دول الحصار”: قطر حصدت ثقة الشعوب لأن حصارها جور وانتم كسبتم الخيبة والعار

علق الباحث والناشط الموريتاني المعروف، محمد المختار الشنقيطي، على الذكرى الثانية لاختراق وكالة الانباء القطرية “قنا” والتي كانت بداية حصار قطر، قائلاً :” بعد #مرور_سنتين_على_الحصار أصبح الحصادُ واضحا لكل ذي عينين”.

وأضاف الشنقيطي في تغريدة رصدتها “وطن”، فقد كسبتْ #قطر الشعوبَ والقلوبَ من المحيط إلى الخليج، وكسبت احترامَ العالم وتقديرَه، لأنها دعمتْ قضايا الحق والعدل، ولأن حصارها جورٌ وظلم وعدوانً”.

وزاد :” أما المحاصِرون فما كسبوا غير الخيبة والعار، وقطْع الأرحام في شهر الصيام”.

بعد #مرور_سنتين_على_الحصار أصبح الحصادُ واضحا لكل ذي عينين: فقد كسبتْ #قطر الشعوبَ والقلوبَ من المحيط إلى الخليج، وكسبت احترامَ العالم وتقديرَه، لأنها دعمتْ قضايا الحق والعدل، ولأن حصارها جورٌ وظلم وعدوانً.. أما المحاصِرون فما كسبوا غير الخيبة والعار، وقطْع الأرحام في شهر الصيام — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وكانت وكالة الأنباء القطرية “قنا” قد نقلت عن أمير قطر تصريحات مزعومة يشير فيها إلى علاقات بلاده مع إيران، ويندد فيها بمؤامرة خليجية تحاك ضد بلاده، والتي تحدث فيها أيضا عن أن القاعدة الأمريكية في بلاده لحماية قطر من أطماع دول الجوار.

ثم تلتها تصريحات نقلت عن وزير خارجيته يؤكد فيها سحب قطر لسفرائها من 5 دول عربية “السعودية والإمارات ومصر والكويت والبحرين”.

ولكن سرعان مع أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن موقعها تعرض للاختراق من جهة غير معلومة، وأن التغريدات المنسوبة للأمير ولوزير الخارجية “مفبركة”، وتم حذف التغريدات السابقة التي تحوي التصريحات المنسوبة لأمير قطر ووزير خارجيته.

ومنذ 5 يونيو 2017، تقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.