“شاهد” فنانة مصرية تفتح قلبها: أنا بكلم ميتين على طول و”بيطلعولي كتير” !

صدمت الفنانة ناهد السباعي المشاهدين خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة”، بما كشفته عن حياتها الشخصية وسبب إلغائها حفل زفافها العام الماضي.

وقالت في اللقاء: “أنا ربنا بيبعتلي رسايل، وبنت أخويا كلمتني قالتلي انتي عايزة تخلفي ولد ولا بنت فقلت لها عايزة بنت زيك حلوة، قالتلي اقفلي وهبعتلك على الواتساب صورة، وبعتت ليا صورة شاي وقع على إيديها، وحرقها”.



وأضافت: “أنا قولت عايزة انزل القاهرة حالًا وأخويا قالي متكمليش.. أنا بكلم ميتين وبكلم أهلي الميتين.. وده محدش يعرفه اول مرة أقوله”، مشيرة إلى أنها “تستطيع الحديث مع الموتى، وتخاطبهم من خلال رسائل متبادلة”.

وردت على أسئلة الإعلامية بسمة وهبي أن “ما يحدث لها ليس هلاوس وهي ترتاح بهذه الحالة، وهذا يحدث لعدد من أقاربها”.

وأضافت: “أنا مش مجنونة أنا بشوف أبويا وأخويا وده عادي ده مش حلم لأن الروح مبتموتش وبيحصلي كده بعد ممارسة اليوغا”.