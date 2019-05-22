عبد الرحمن بن حمد
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عبد الرحمن بن حمد: عادل الجبير لا يزال في غيبوبته الكهفية ومنفصل تماماً عن الواقع الذي نعيشه

كتب خاص "وطن"
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علق عبد الرحمن بن حمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة للاعلام، على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية ، التي اتهم بدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة، والتدخل في شؤون الاخرين- كما قال.

وأضاف بن حمد في تغريدة رصدتها “وطن”، ” تطورت الأحداث كثيرا منذ يونيو 2017 وظهرت الحقائق للقاصي والداني لكن عادل الجبير لا يزال في غيبوبته الكهفية ومنطقه القديم.

وتابع :” يبدو الرجل منفصلا تماماً عن الواقع وهو يعيد سرد الأقصوصة الأكثر سماجة في تاريخ الدعاية الإعلامية والسياسية!”.

وكان الجبير قد خرج في مؤتمر صحفي مؤخراً، هاجم فيه دول قطر قائلاً إن على أن تدرك أنه ليس بإمكانها مواصلة ذات السياسات التي انتهجتها خلال 20 عاما”.

وأردف: ” نريد الخير للشعب القطري، لا نريد من قطر دعم الإرهاب ونريد منها العيش بجوارنا في سلام”.

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