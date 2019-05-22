عبد الرحمن بن حمد: عادل الجبير لا يزال في غيبوبته الكهفية ومنفصل تماماً عن الواقع الذي نعيشه

علق عبد الرحمن بن حمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للاعلام، على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، التي اتهم قطر بدعم الإرهاب والتطرف في المنطقة، والتدخل في شؤون الاخرين- كما قال.

وأضاف بن حمد في تغريدة رصدتها “وطن”، ” تطورت الأحداث كثيرا منذ يونيو 2017 وظهرت الحقائق للقاصي والداني لكن عادل الجبير لا يزال في غيبوبته الكهفية ومنطقه القديم.



تطورت الأحداث كثيرا منذ يونيو 2017 وظهرت الحقائق للقاصي والداني لكن عادل الجبير لا يزال في غيبوبته الكهفية ومنطقه القديم.

يبدو الرجل منفصلا تماماً عن الواقع وهو يعيد سرد الأقصوصة الأكثر سماجة في تاريخ الدعاية الإعلامية والسياسية! pic.twitter.com/zKhbeeIWQe — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) ٢٢ مايو ٢٠١٩

وتابع :” يبدو الرجل منفصلا تماماً عن الواقع وهو يعيد سرد الأقصوصة الأكثر سماجة في تاريخ الدعاية الإعلامية والسياسية!”.

وكان الجبير قد خرج في مؤتمر صحفي مؤخراً، هاجم فيه دول قطر قائلاً إن على الدوحة أن تدرك أنه ليس بإمكانها مواصلة ذات السياسات التي انتهجتها خلال 20 عاما”.

وأردف: ” نريد الخير للشعب القطري، لا نريد من قطر دعم الإرهاب ونريد منها العيش بجوارنا في سلام”.