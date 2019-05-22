“شاهد” الصورة التي اشعلت غضباً واسعاً.. قبلة مثيرة للجدل بين فنانتين مغربيتين

أثار ظهور الفنانتين المغربيتين، نسرين الراضي ولبنى الزبال، في مهرجان كان السينمائي، وهما يتبادلان القبلات، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت كل من الراضي وأزبال على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي قبل عرض فيلم “آدم” اللتين تلعبان بطولته، حيث تبادلت الفنانتان قبلة بطريقة مثيرة.

حور عين الارض … صورة اليوم من مهرجان كان السينمائي

لبنى أزابال و نسرين الراضي سحبوا البساط من لبنى أبيضار فهاد المهرجان و خطفوا الأضواء بهاد التشلقيمة الساخنة أمام الملأ. pic.twitter.com/9BDZcAovVR — MORKANE (@AMorkane) ٢٢ مايو ٢٠١٩

يذكر أن مهرجان كان السينمائي افتتح نسخته الـ72، يوم 14 مايو/ أيار، على ساحل الريفييرا الفرنسية، حيث تعمل لجنة التحكيم لمدة 12 يومًا على تقييم 21 فيلمًا من مختلف البلدان.

ولا يُخفى عن المهرجان أجمل الإطلالات التي ظهرت فيها نجوم السينما والتلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي من مختلف البلاد، ويستمر الحدث في الفترة من 14 إلى 25 مايو/ أيار.