شاهد| حادث سير مروّع لحافلة تقل ركاباً في سلطنة عمان

وقع حادث تدهور (حافلة نقل ركاب) في عقبة العامرات وإلى بوشر ب ما ادى لوقوع اصابات ومحتجزين.

وقالت شرطة عمان السلطانية ان ١9 شخصاً اصيب في الحادث، بينهم ٨ أشخاص وصفت إصاباتهم بالبليغة، فيما وصفت إصابة شخص واحد بإصابة متوسطة وإصابة ١٠ آخرين بإصابات خفيفة.

ودعت شرطة عمان السلطانية الجميع بالالتزام بقواعد المرور وفحص الإطارات دورياً والسياقة الآمنة في المنحدرات تجنبا للحوادث.

جانب من جهود التعامل مع الحادث الذي وقع على عقبة بوشر اليوم والذي أدى إلى إصابة ٨ أشخاص بإصابات بليغة وإصابة شخص بإصابة متوسطة وإصابة ١٠ آخرين بإصابات خفيفة.

وتدعو #شرطة_عمان_السلطانية الجميع بالالتزام بقواعد المرور وفحص الإطارات دورياً والسياقة الآمنة في المنحدرات تجنبا للحوادث pic.twitter.com/7LEXBltvcc — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 21, 2019

ووقع الحادث بالتزامن مع مواصلة تأثر السلطنة بمنخفض الغفران الجوي، وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التنبية رقم 2 بغزارة الأمطار.

وذكرت الهيئة بأن فرص هطول الأمطار الرعدية تستمر مساء الثلاثاء الموافق 21 مايو 2019 على معظم محافظات السلطنة مصحوبة بهبوب رياح نشطة وتساقط الحبات البرد مع فرص لنزول الأودية.

ومن المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والداخلية وجنوب الباطنة حيث تكون متفاوتة الغزارة بكميات تتراوح بين 30 إلى 70 مليمتر.

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم إرتياد البحر خلال فترة التنبيه.

يذكر أن مدة صلاحية هذا التنبيه يشمل من الساعة الثانية والنصف مساءً إلى الحادية عشر ليلاً من اليوم الثلاثاء.