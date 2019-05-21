بأواني ذهبية وحلوى عُمانية.. “شاهد” مربية عيال راشد تثير جدلا واسعا بصور عن الزفاف الجماعي المرتقب لأولاد حاكم دبي

أثارت مربية شهيرة للأسرة الحاكمة في دبي منذ عقود، جدلا واسعا بصور نشرتها عبر حسابها المعروف في “انستغرام”، باسم ماما نورا، بشأن الزفاف الجماعي المرتقب لأولاد حاكم دبي محمد بن راشد.

وبحسب الصور المنشورة على حساب “ماما نورا” تضمنت الدعوة لحفل الزفاف أواني ذهبية كبيرة اللون، مملوءة بالحلوة العمانية، وقد وضعت في صندوق كبير، تم تطريز دعوة عقد القران عليه.

وأثارت الصور المتداولة جدلا واسعا بين النشطاء، الذين استنكروا المبالغة في طريقة الدعوة وكذلك استعدادات الزفاف الذي سيتكلف ملايين الدولارات بينما تعاني دبي بشكل خاص والإمارات عامة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.

ورغم أنه لم يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لزفاف ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأخويه الشيخ مكتوم، والشيخ أحمد، فإن الزفاف غالبًا ما يتم بعد شهر من عقد القران.

وتترقب الإمارات حفل الزفاف الذي من المتوقع أن يكون زفافًا مبهرًا واستثنائيًا، خاصة وأنه يشمل أبناء حاكم دبي الثلاثة معًا.

وسبق أن لفتت الدعوات التي تم توزيعها في عقد القران الأنظار، نظرًا لأنها كانت فريدة من نوعها، حيث تم توزيع الحلوى العمانية الشهيرة، مقرونة ببطاقات الدعوة على المدعوين، كنوع من الهدية “اللذيذة”، التي تسر المدعوين الصائمين على موائد إفطارهم.