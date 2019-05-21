الصحفي ماجد عبدالهادي يردّ على مؤرخ سعودي دعا لتصفيته “لأنّه قتل وشرّد 13 مليون عراقي”!

دعا الأكاديمي والباحث السعودي الدكتور صالح السعدون، إلى قتل الصحفي بقناة الجزيرة ماجد عبدالهادي.

وادّعى “السعدون” في تغريدةٍ له على تويتر أنّ ماجد عبدالهادي دمّر العراق بتقاريره التي تُعرض على قناة الجزيرة.

واتّهم “عبدالهادي” بأنه “عميل صهيوني”-وفق زعمه-

واعتبر أن تقارير “عبدالهادي” أزهقت أنفس تزيد عن 3 ملايين نسمة، وشردت أكثر من 10 ملايين عراقي.حسب ادعائه

وقال: “كان قتل عشرة صحفيين من بينهم هذا الخائن ماجد عبدالهادي سيطفيء الفتن على الأرجح.أما أن يموت العراق ويعيش عبدالهادي ثرياً؟!!”.

فماجد عبدالهادي العميل الصهيوني

لقناة الجزيرة الإسرائيلية القطرائيلية

دمر العراق بتقاريره،وقد زهقت أنفس

تزيد عن 3 ملايين نسمة،وشرد أكثر من

10 ملايين عراقي،كان قتل عشرة صحفيين

من بينهم هذا الخائن ماجد عبدالهادي

سيطفيء الفتن على الأرجح.

أما أن يموت العراق ويعيش عبدالهادي

ثرياً؟!! — د.صالح السعدون (@drSAlsadoun) May 19, 2019

من جانبه، ردّ الصحفي ماجد عبدالهادي على تهديد “السعدون” معتبراً إياها دعوة صريحة لقتله نشرها شخص يزعم أنه شاعر ومؤرخ وأكاديمي سعودي.

وأضاف: “أما السبب، كما يقول، فهو أني أنا (وليس جورج بوش وطوني بلير) من دمرت العراق، بتقاريري على قناة الجزيرة، وأزهقت أرواح 3 ملايين عراقي وشردت 10 ملايين!!”.

هذه دعوة صريحة لقتلي نشرها شخص يزعم أنه شاعر ومؤرخ وأكاديمي سعودي. أما السبب، كما يقول، فهو أني أنا (وليس جورج بوش وطوني بلير) من دمرت العراق، بتقاريري على قناة الجزيرة، وأزهقت أرواح 3 ملايين عراقي وشردت 10 ملايين!!@twitter https://t.co/gXbCgpjLUV — ماجد عبد الهادي (@majedabdulhadi) May 20, 2019

وعبّر صحفيون وإعلاميون عن تضامنهم مع زميلهم “عبدالهادي” بعد التهديد بقتله.

هذه ضريبة الكلمة أخي ماجد. تذكّر أن غالبية الأمة تنحاز للكلمة الصادقة، وهذا وأمثاله بلا قيمة، ولا يمثلون سوى أنفسهم. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) May 20, 2019

القلم الحر والمثقف لن تؤثر عليه تغريدات تعبر عن المرض العقلي والنفسي لأصحابها… — سلمى الجمل (@AljamalSalma) May 20, 2019

أصلاً انت بتقاريرك أقنعت بوش أن صدام لديه أسلحة دمار شاملة 😜 وبتقاريرك ثقبت الأوزون أيضاً 🤗 — Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) May 21, 2019