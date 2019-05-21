الصحفي ماجد عبدالهادي يردّ على مؤرخ سعودي دعا لتصفيته “لأنّه قتل وشرّد 13 مليون عراقي”!
دعا الأكاديمي والباحث السعودي الدكتور صالح السعدون، إلى قتل الصحفي بقناة الجزيرة ماجد عبدالهادي.
وادّعى “السعدون” في تغريدةٍ له على تويتر أنّ ماجد عبدالهادي دمّر العراق بتقاريره التي تُعرض على قناة الجزيرة.
واتّهم “عبدالهادي” بأنه “عميل صهيوني”-وفق زعمه-
واعتبر أن تقارير “عبدالهادي” أزهقت أنفس تزيد عن 3 ملايين نسمة، وشردت أكثر من 10 ملايين عراقي.حسب ادعائه
وقال: “كان قتل عشرة صحفيين من بينهم هذا الخائن ماجد عبدالهادي سيطفيء الفتن على الأرجح.أما أن يموت العراق ويعيش عبدالهادي ثرياً؟!!”.
من جانبه، ردّ الصحفي ماجد عبدالهادي على تهديد “السعدون” معتبراً إياها دعوة صريحة لقتله نشرها شخص يزعم أنه شاعر ومؤرخ وأكاديمي سعودي.
وأضاف: “أما السبب، كما يقول، فهو أني أنا (وليس جورج بوش وطوني بلير) من دمرت العراق، بتقاريري على قناة الجزيرة، وأزهقت أرواح 3 ملايين عراقي وشردت 10 ملايين!!”.
وعبّر صحفيون وإعلاميون عن تضامنهم مع زميلهم “عبدالهادي” بعد التهديد بقتله.