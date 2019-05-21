الشيخة القطرية مريم آل ثاني تُخرِس “عمرو اللاأديب” بعد تطاوله على وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية

تطاول الإعلامي المصري عمرو أديب، المذيع على قنوات “إم بي سي” السعودية والمقرب من تركي آل الشيخ، على وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، عقب إعلانه عن عدم تلقي قطر، دعوة لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين من المقرر أن تعقدا في مكة المكرمة في 30 مايوالجاري.

وقال “أديب” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ساخرا من تصريحات “المريخي”:”الى الاخ الوزير القطري المشتكى من عدم توجيه الدعوة للدوحة لقمتي مكه حتى الان: الحضور مقصور على الدول الخليجية والعربية فقط ورمضان كريم”.

الى الاخ الوزير القطري المشتكى من عدم توجيه الدعوه للدوحه لقمتى مكه حتى الان : الحضور مقصور على الدول الخليجيه والعربيه فقط ورمضان كريم — Amr Adib (@Amradib) May 20, 2019

من جانبها ردّت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، على “أديب”، في تغريدة نارية وأحرجته بقولها:”إلى عمر الـ”غير أديب” الوزير لم يشتكي بل أوضح لوسائل الإعلام التي استفسرت بشأن تلقي دولة #قطر للدعوة، أما محاولتك اليائسة لإقصاء قطر من الدول الخليجية والعربية، فهذا أمر مثير للشفقة!”.

وتابعت ساخرة من الإعلامي الذي يصفه النشطاء بأنه (صبي تركي آل الشيخ) منذ قدومه لـ إم بي سي السعودية:”قطر لا تنتظر اعتراف بخليجيتها وعروبتها من مهرج عرب جوت تالنت ومذيع يصرخ ويولول في القاهرة اليوم”.

إلى عمر الـ"غير أديب"

الوزير لم يشتكي بل أوضح لوسائل الإعلام التي استفسرت بشأن تلقي دولة #قطر للدعوة.

أما محاولتك اليائسة لإقصاء قطر من الدول الخليجية والعربية، فهذا أمر مثير للشفقة!

قطر لا تنتظر اعتراف بخليجيتها وعروبتها من مهرج عرب جوت تالنت ومذيع يصرخ ويولول في القاهرة اليوم😅 https://t.co/ALy2GOxVZl — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) May 21, 2019

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، أعلن أمس عن عدم تلقي قطر، دعوة لحضور القمتين الخليجية والعربية الطارئتين اللتين من المقرر أن تعقدا في مكة المكرمة في 30 مايو/ أيار الجاري بمبادرة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ونقل مدير مكتب الإعلام في الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، اليوم الاثنين، عن المريخي، قوله على هامش حفل اصدار التقرير السنوي 2018 لصندوق قطر للتنمية : “إذا ابتعدنا عن الأنظمة الطفوليّة في المنطقة، كلّ المشكلات سيتمّ تسويتها”… فقطر، التي لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيّين، ولم تتلقّ دعوة لحضور المؤتمرين”.

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ودعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد اجتماع طارئ لقادة الخليج والعرب في 30 مايو/ أيار.

وقالت وزارة الخارجية السعودية على موقع “تويتر” إن ملك السعودية دعا للاجتماع لمناقشة الهجمات الأخيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.