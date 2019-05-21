إعلامي عُماني يوقف مستشار “بن زايد” عند حدّه: “خلايا مخّك أصغر بكثير من فهم سياسة السلطنة”

ردّ الإعلامي العُماني المعروف عادل الكاسبي، على مستشار ولي عهد أبوظبي الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، بعد تطاول الأخير على وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي وسخريته من وساطة السلطنة لتهدئة التصعيد بالخليج.

وقال “الكاسبي” في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ردا على سخرية “عبدالله” من اللقاء الذي جمع “بن علوي” بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف أمس الاثنين:”لما لا تشير لتاريخ بعض الأنظمة الصبيانية التي يقودها بعض المعتوهين ومنهم من كان يتعالج في ألمانيا من فرط إستخدامه الكوكايين”.

لما لا تشير لتاريخ بعض الأنظمة الصبيانية التي يقودها بعض المعتوهين ومنهم من كان يتعالج في ألمانيا من فرط إستخدامه الكوكايين ، وأترك عمان جانبا ، فخلايا عقلك ومن منحك الشهادة أصغر بكثير من فهم السياسية العمانية https://t.co/yV86A1NwpB — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) May 21, 2019

وتابع في رد ناري على مستشار ابن زايد:”اترك عمان جانبا فخلايا عقلك ومن منحك الشهادة أصغر بكثير من فهم السياسية العمانية”.

وأثار الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي، اليوم موجة غضب واسعة بين المغردين العُمانيين بعد تطاوله على قيادات السلطنة وسخريته من وزير الخارجية يوسف بن علوي واجتماعه الأخير في إيران.

ونشر “عبدالله” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) صورة لاجتماع الوزير “بن علوي” أمس بنظيره الايراني محمد جواد ظريف، وعلق عليها بسخرية:”اجتماع لا ينتج عنه اي خير لدول المنطقة.”

اجتماع لا ينتج عنه اي خير لدول المنطقة. pic.twitter.com/tgC0DLAP4l — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 21, 2019

وفجرت تغريدته “الاستفزازية” غضب العُمانيين، واستنفرت أبناء قابوس للرد على مستشار ابن زايد.

وزار وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي إيران، الاثنين، لمناقشة آخر التطورات الإقليمية، وذلك بعد أن أعلنت السفيرة العُمانية في واشنطن استعداد بلادها للوساطة من أجل حل النزاع بين أمريكا وطهران.

وكانت قد قالت سفيرة السلطنة لدى واشنطن حُنينة المغيري، إن عُمان جاهزة للتوسط بين أمريكا وإيران لحل النزاع بين الدولتين، وأشارت إلى أن مسقط لا تتدخل بالسياسة الخارجية لدول الجوار.

وتطرقت المغيري إلى التوترات التي تصاعدت مؤخرا بين واشنطن وطهران، وأشارت إلى أن بلادها جاهزة للعب دور الوسيط في هذا الصراع.

وتدور حرب كلامية بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، على خلفية التصعيد الأخير بين البلدين، في منطقة الخليج.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “تويتر”: “بعض وسائل الإعلام تنشر أخبارا كاذبة عما يدور بيننا وبين إيران”، مضيفا: “من دون أدنى معرفة، يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التفاوض مع إيران”.

وهدد ترامب، إيران، الأحد، بأن الحرب تعني نهايتها، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين في منطقة الخليج.

