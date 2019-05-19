لا حُرمة للشهر الفضيل.. “شاهد” هذا ما حدث في أحد فنادق الرياض بحفل مختلط وفجر غضب السعوديين!

ضج موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية، عبر وسم #بارتي_مختلطفي_رمضان ، وأثارت صورا ومقاطع متداولة لحفل مختلط أقيم في أحد فنادق الرياض موجة غضب واسعة بين السعوديين.

السعوديون وعبر الوسم الذي انتشر على نطاق واسع، أعربوا عن غضبهم واستغرابهم من إقامة مثل هذا الحفل خلال شهر رمضان، فيما أكد آخرون على أن تغيرات مجتمعية عديدة تشير إلى مخالفة القيم التي اعتادوا عليها، فضلا عن مخالفة الشريعة.

وبحسب مقاطع الفيديو، فإن الحفل أقيم لمجموعة من المشاهير السعوديين، الذين نقلوا بدورهم تفاصيل الحفل عبر حساباتهم على وسائل التواصل وخاصة “سناب شات” المنتشر في المملكة.

"فيديو متداول من الهاشتاق " شكله الحرام تصنيفه صار حسب عدد الفولورز كل ما زادوا حلال عليك كل شي ! مشاهير الغفلة الى أين ؟ #بارتي_مختلط_في_رمضان pic.twitter.com/f0iNLmtNSP — 4u_ (@R_ksa0a) May 19, 2019

وأحيت الحفل، فرقة “ذا بلاك آيد بيز” الأمريكية، والمغني الإسباني إنريكي إيغلسياس، وأظهرت صور على الإنترنت حضورا مشتركا من النساء والرجال في الحفل.

حفل ومجون وفسوق وسوالف وربي ما ننتصر على أعدائنا مدري وين الرقابة من القاصرات اللهم عفوك



شنو اللي يصير بذا الفيديو https://t.co/j6HKmDmgwa#بارتْي_مختلط_في_رمضان pic.twitter.com/Xq1tpUtulO — Needor (@hack554_needor) May 19, 2019

يشار إلى أنه في أوائل مايو الجاري أيضا أثار مقطع فيديو تم التقاطه لفتاة في مقهى بمدينة ”الخبر“ السعودية، ردود فعل واسعة بين السعوديين الذي عبروا عن غضبهم من هذا المشهد.

وظهر في الفيديو فتاة سعودية تغني أغنية أجنبية على أنغام الموسيقى، فيما اعتبره ناشطون مخالفة لكل الأعراف والتقاليد السعودية المتوارثة.

وسبق أن أثار عرض راقص في أبريل الماضي بمطعم بمدينة ”الخبر“ السعودية ردود فعل واسعة بين الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو من داخل المطعم.

وظهرت في الفيديو 4 فتياتء يبدو أنهن أجنبيات، كانت إحداهن تغني أغنية شهيرة للفنانة الراحلة ويتني هيوستن، فيما تولت أخريات الرقص على الأنغام.