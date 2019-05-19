فيديو| بعد “الثيران” .. تركي آل الشيخ يكشف موعد عرض برنامج “الحصن”

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عن أن الموسم الأول من برنامج المسابقات الجماهيري الياباني الحصن سيعرض على شاشة التلفزيون في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ونشر “آل الشيخ” عبر حسابه بموقع “تويتر”، فيديو ترويجي لبرنامج “الحصن”.

ويعتبر”الحصن”، من البرامج التي لاقت إعجابا كبيرا في العالم العربي منذ إطلاقه في عام 1986 في اليابان.

وهو برنامج مسابقات ألعاب جسدية ترفيهي ترجم ودبلج إلى العربية، وكان التعليق بصوت الممثل والإعلامي اللبناني الراحل رياض شرارة، ثم لاحقًا بصوت الإعلامي الفلسطيني جمال ريان.

الحصن … الموسم الأول يعرض على شاشة التلفزيون في سبتمبر ان شاء الله 🇸🇦🙏🏻❤️🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pxLQ5f43Lq — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 19, 2019

ومنذ توليه منصب رئاسة “هيئة الترفيه”، توجّه تركي آل الشيخ الى تنظيم عدة مسابقات جديدة وغريبة على المجتمع السعودي، منها وكان تركي فعالية “جري الثيران”.

وقال وقتها: “سننظم مهرجان لتحدي الثيران لكن علينا تحديد المكان. لقد جلبنا الحيوانات والخبراء الإسبان لانطلاق الحدث لكن لا زلنا نفكر في المدينة التي سيقع الاختيار عليها”.