عميد بالمخابرات القطرية يُلجم عادل الجبير بعد تطاوله على قطر: إسأل الامير محمد بن نايف عنا أيها المرتبك

ألجم العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، بعدما تطاوله على قطر وإتهامها بدعم الارهاب والتحريض على العنف في دول الخليج.

وزعم الجبير في مؤتمر صحفي إن قطر اساءت لدول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 1995، مضيفاً :” لن نسمح ان تقوم قطر بعمليات تخريبية في بلادنا، وكذلك دعم الاهارب واستخدام العنف والتطرف في منصاتها الاعلامية “.

وزاد الجبير في هذيانه قائلاً :” لا نريد قطر منبر لجميع الاموال وإيصالها للنصرة و(الحشد الشعب)ي والمنظمات الارهابية !!، زاعماً أن قطر دعمت الارهاب في الخليج على مدار “20” عاماً ما قال.

أيها المرتبك يجب ان تعرف بان قطر في هذه العشرين سنة ساعدت المملكة في الكشف عن كثير من الخلايا المتطرفة الارهابية وإسأل الامير محمد بن نايف. قبل ان يعتلي السلطة #ابرهه_المرخاني

وساعدت البحرين في احباط عمل ارهابي باعتراف السلطات البحرينية قبل ان يسيطر عليها #شيطان_العرب

كل تبن بس pic.twitter.com/X4INX44p7N — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) ١٩ مايو ٢٠١٩

وهنا رد السليطي على الجبير واصفاً اياه بـ”المرتبك” قائلاً له :” يجب ان تعرف بان قطر في هذه العشرين سنة ساعدت المملكة في الكشف عن كثير من الخلايا المتطرفة الارهابية وإسأل الامير محمد بن نايف- ولي العهد السابق- قبل ان يعتلي السلطة #ابرهه_المرخاني “!

وأضاف السليطي :” قطر ساعدت البحرين في احباط عمل ارهابي باعتراف السلطات البحرينية قبل ان يسيطر عليها #شيطان_العرب (كل تبن بس).