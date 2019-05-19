شاهين السليطي
شاهين السليطي
Videoالهدهد

عميد بالمخابرات القطرية يُلجم عادل الجبير بعد تطاوله على قطر: إسأل الامير محمد بن نايف عنا أيها المرتبك

كتب خاص "وطن"
0

ألجم العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، ، بعدما تطاوله على وإتهامها بدعم الارهاب والتحريض على العنف في .

وزعم الجبير في مؤتمر صحفي إن قطر اساءت لدول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 1995، مضيفاً :” لن نسمح ان تقوم قطر بعمليات تخريبية في بلادنا، وكذلك دعم الاهارب واستخدام العنف والتطرف في منصاتها الاعلامية “.

وزاد الجبير في هذيانه قائلاً :” لا نريد قطر منبر لجميع الاموال وإيصالها للنصرة و(الحشد الشعب)ي والمنظمات الارهابية !!، زاعماً أن قطر دعمت الارهاب في الخليج على مدار “20” عاماً ما قال.

وهنا رد السليطي على الجبير واصفاً اياه بـ”المرتبك” قائلاً له :” يجب ان تعرف بان قطر في هذه العشرين سنة ساعدت المملكة في الكشف عن كثير من الخلايا المتطرفة الارهابية وإسأل الامير محمد بن نايف- ولي العهد السابق- قبل ان يعتلي السلطة #ابرهه_المرخاني “!

وأضاف السليطي :” قطر ساعدت البحرين في احباط عمل ارهابي باعتراف السلطات البحرينية قبل ان يسيطر عليها #شيطان_العرب (كل تبن بس).

قد يعجبك ايضا
الهدهد

رويترز: إمارة دبي أكثر عرضة للضرر وتأثرت من الحصار الذي تتزعمه السعودية والإمارات ضد…

تقارير

تقرير نرويجي يكشف الجهة والطريقة التي نفذت بها تفجيرات ميناء الفجيرة

الهدهد

“سنصل الى قصور سلمان وابنه” .. ناشط يمني ينصح السعودية والإمارات بطلب…

الهدهد

“شاهد” الشيخ كمال الخطيب يهاجم الملك سلمان وولي عهده: “أنتم خائني…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.