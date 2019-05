“شاهد” أول صورة التقطت للحرم المكي قبل “131” عاماً.. بيعت في مزاد علني بـ”250″ ألف دولار

بيعت أول صورة فوتوغرافية على الإطلاق التقطت للحرم المكي، والتي يعتقد أنها تعود إلى عام 1888، مقابل 250 ألف دولار، في مزاد أقيم بدار “سوذبي” للمزادات.

والتقط الصورة، المستشرق الهولندي، كريستيان سنوك هرخرونيه، الذي كان موظفا آنذاك في القنصلية الهولندية في جدة، وأشهر إسلامه، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأفادت الصحيفة أن “سنوك هرخرونيه” يمتلك خلفية أكاديمية في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وله مؤلفات عن مكة خلال عام ونصف قضاها في عمله بالقنصلية.

Snouck-Hurgonje fooled the locals into thinking he was a convert, he was nonetheless a passionate scholar and threw himself into the lifestyle. https://t.co/rwwVofcyKc

