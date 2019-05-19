إيفانكا في السعودية
إيفانكا في السعودية
الهدهد

“الدويلة” ساخراً: “نسأل الله أن لا يطلب ترامب حضور القمة الاسلامية ومعه ايفانكا.. ترى ما بقى مع عربنا شيء”!

كتب وطن
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تمنّى السياسي الكويتي المعروف والبرلماني السابق ناصر الدويلة، أن لا يطلب الرئيس الأمريكي دونالد وابنته “إيفانكا” الحضور للقمة التي دعا لعقدها العاهل السعودي الملك سلمان في الثلاثين من مايو/أيار الجاري.

ودعا الملك سلمان لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، لبحث تداعيات الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وهجوم جماعة على محطتي ضخ النفط لخط الأنابيب الذي ينقل النفط من المنطقة الشرقية في إلى ميناء ينبع على ساحلها الغربي.

وغرّد “الدويلة” على حسابه بموقع “تويتر” قائلاً: “ثلاث قمم في مكة خلال عشرة أيام وللأسف تجاربنا مع القمم السابقة انها لا تأتي بخير فهل هذه القمم ستغير ما سبق للأحسن أم تكون قاصمة الظهر فلا يقوم للخليج ولا للعرب ولا للمسلمين بعدها راية. نسأل الله أن لا يطلب ترامب حضور القمة الاسلامية ولا تحضر معه ايفانكا ترى ما بقى مع عربنا شيء”.

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