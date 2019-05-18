مشاهد مذهلة من “منخفض الغفران” بسلطنة عمان .. وتحذيرات هامة للمواطنين والمقيمين

بدأ منخفض جوي أطلق عليه “منخفض الغفران” بالتأثير على مناطق مختلفة بسلطنة عمان، السبت.

وقال “المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة”، ان المنخفض سيستمر في التأثير على السلطنة حتى الأربعاء.

ومن المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على جبال الحجر والولايات المجاورة وتتراوح كمية الأمطار مابين ٣٠ الى ٧٥ ملم. بحسب بيان المركز

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين العمانيين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني مدى الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

وأدى “منخفض الغفران” الى نزول رهيب للشلالات في عدّة ولايات، وتساقط كثيف للأمطار والبرد وجريان الأودية.

ونشر حساب “طقس عمان” مشاهدة مصوّرة من “منخفض الغفران”.

سبحان الله العظيم.. شاهد بالفيديو نزول رهيب لشلالات وادي السحتن بولاية #الرستاق بعد الأمطار الغزيزة التي شهدتها الولاية عصر اليوم #منخفض_الغفران pic.twitter.com/Ceukw1Mknr — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 18, 2019

اللهم لك الحمد

شاهد خيرات أمطار #منخفض_الغفران على ولاية #الرستاق ونزول الشلالات في منظر جميل. pic.twitter.com/SjAxeF9od2 — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 18, 2019

شاهد بالفيديو لجريان الأودية بغزارة على طريق العوابي و نخل قبل قليل #منخفض_الغفران pic.twitter.com/NkyFsWqEbJ — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 18, 2019

أمطار غزيرة وتساقط كثيف لحبات البرد على طريق نخل والعوابي قبل قليل #منخفض_الغفران pic.twitter.com/aW8lSib6vG — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 18, 2019

ماشاء الله.. شاهد غزارة الأمطار التي هطلت على ولاية #قريات عصر اليوم #منخفض_الغفران pic.twitter.com/hYpwWysaTL — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 18, 2019

ماشاء الله اللهم لك الحمد .. امطار غزيرة وشلالات تجري بغزارة على وادي السحتن بولاية #الرستاق عصر اليوم. تصوير أسعد الرشيدي #منخفض_الغفران pic.twitter.com/0cElJ9Bn2U — طـقـس عُـمـان⛈ (@WeatherOman) May 18, 2019