مشاهد مذهلة من “منخفض الغفران” بسلطنة عمان .. وتحذيرات هامة للمواطنين والمقيمين

بدأ منخفض جوي أطلق عليه “منخفض الغفران” بالتأثير على مناطق مختلفة بسلطنة عمان، السبت.
وقال “المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة”، ان المنخفض سيستمر في التأثير على السلطنة حتى الأربعاء.
ومن المحتمل أن تتركز غزارة الأمطار على جبال الحجر والولايات المجاورة وتتراوح كمية الأمطار مابين ٣٠ الى ٧٥ ملم. بحسب بيان المركز
ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين العمانيين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني مدى الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.
وأدى “منخفض الغفران” الى نزول رهيب للشلالات في عدّة ولايات، وتساقط كثيف للأمطار والبرد وجريان الأودية.
ونشر حساب “طقس عمان” مشاهدة مصوّرة من “منخفض الغفران”.