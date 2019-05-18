شاهد| بكى عليها بعدما قتلها .. شاب يمزّق جسد زوجة أبيه بالسكين والسبب “السحر”!

مزق شاب جسد زوجة والده بالسكين في الإسماعيلية، وتظاهر بالحزن عليها قبل أن يتم القبض عليه ويعترف بجريمته.

وقال المتهم: زوجة والدي حولت حياتي لجحيم، منذ أن وطأت قدمها منزلنا، حيث دأبت على إشعال الخلاف بيني وبين والدي، حتى أصبحت الحياة في منزلنا الذي كان هادئاً لا تطاق.

وأضاف المتهم: لم تكتف زوجة والدي بذلك، وإنما دأبت على الذهاب للدجالين والمشعوذين للإستعانة بهم وكتابة أعمال سحر ضدي، فقد كان هدفها الأسمى التخلص مني بأية طريقة ووسيلة.

وأردف الجاني: أصبحت فكرة التخلص من زوجة والدي ضرورية، وفي سبيل ذلك خططت للجريمة، وتسللت لها بسكين وطعنتها عدة طعنات، حتى فارقت الحياة، ثم تخلصت من أداة الجريمة في مصرف، وتظاهرت بالحزن عليها بالدموع لكن رجال المباحث كشفوا جريمتي.

وتلقى مركز شرطة الإسماعيلية بلاغاً بالعثور على جثة لسيدة “ربة منزل” بمنزلها بناحية عزبة آدم وبها إصابات عبارة عن “جروح بأماكن متفرقة وطعنات نافذة بمناطق متفرقة من جسدها”.

وتشكل فريق بحث لكشف غموض الجريمة وظروفها وملابساتها، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، ابن زوج المجني عليها، فتم القبض عليه.