دمٌ يسيل على السحور في مصر .. 5 قتلى في جريمتين مروّعتين بينهم رجل وزوجته وابنيهما!

وقعت جريمتا قتل في محافظة أسيوط بمصر، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 5 أشخاص.

في الجريمة الأولى، استدرج “فلاح” في وقت السحور تاجر “غلال” إلى حظيرته، وأقدم على قتله عقب الاعتداء عليه بالعصا حتى فارقت روحه الحياة، واستولى على 24 ألف جنيه كانت بحوزته وقام بالقاء جثته داخل بئر صرف زراعي، وفر هاربا.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

الواقعة الثانية شهدتها قرية المعابدة الشرقية التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، بعدما تجرد فلاح من مشاعر الإنسانية وأقدم على قتل شقيقة وزوجته وأبنائهما، في سحور شهر رمضان الكريم؛ إثر حدوث خلاف على ميراث منزل بالقرية.

وتوجه محمد، إلي منزل شقيقه “خالد” مساء الخميس الماضي، قبيل ساعات قليله من السحور، وجلس يتحدث معه عن الميراثه في المنزل، ولكن يبدو أن أمر غريبا لم يكن يتوقعه خالد، في تخلي شقيقه عن انسانيته وقيامة باطلاق الأعيرة النارية من بندقية آليه كانت بحوزته ليقتله وزوجته وأبنائهما بدم بارد ويفر هاربا نحو الجبال للاختفاء .

وتبين قيام “محمد” بقتل شقيقة “خالد ” وزوجته “منى” وأبنائهما “محسن ” 12 سنة و “سهير 10 سنوات ، إثر إصابتهم بأعيرة نارية متفرقة، وإصابة زوجة المتهم، 37 سنة، بجرح سطحي بقدمها اليسرى.

وضبط القاتل وبحوزته بندقية آلية و35 طلقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.