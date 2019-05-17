“الدويلة” يتحدّث عن أمور تُشير لاحتمال اندلاع الحرب: السعودية أكبر المتضررين وهذه نصيحتي لحكومات الخليج

قال المحامي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة ان الكويت حكومة و شعبا تأخذ احتمالات اندلاع الحرب في الخليج على محمل.

وأضاف ان المعلومات القليلة المتيسرة عن التحركات الامريكية في الاقليم تشير الى وضع غير مريح.



واعتبر الدويلة سحب البوارج الامريكية من الخليج الى بحر عمان و سحب الدبلوماسيين في العراق مؤشرات على جدية الاحتمال باندلاع حرب.

الكويت حكومة و شعبا تأخذ احتمالات اندلاع الحرب ماخذ الجد وهذا جيد و الحقيقه ان المعلومات القليله المتيسرة عن التحركات الامريكيه في الاقليم تشير الى وضع غير مريح و اعتبر سحب البوارج الامريكيه من الخليج الى بحر عمان و سحب الدبلوماسيين في العراق مؤشرات على جدية الاحتمال باندلاع حرب — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 16, 2019

ورآى الدويلة أن السعودية ستكون اكبر المتضررين من الحرب حال اندلاعها “وسيصيبنا الضرر من تضررها”.كما قال

وتابع: “نحن لن نتخلى عن السعودية لو تعرضت اراضيها للعدوان لكننا ننصحهم بكل رجاء ان يتجنبوا الحرب فكل المؤشرات كارثية و يا ليت قومي يعلمون”.

انا لا أرغب ابدا باندلاع حرب في الخليج لانني اعرف ان السعودية ستكون اكبر المتضررين و سيصيبنا الضرر من تضررها و نحن لن نتخلى عن السعودية لو تعرضت اراضيها للعدوان لكننا ننصحهم بكل رجاء ان يتجنبوا الحرب فكل المؤشرات كارثية و يا ليت قومي يعلمون — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 16, 2019

وذكر أنّ “من يفرح لاندلاع الحروب لا يعرفها و لم يكتوي بنارها والحرب التي تشن تحت راية غير الكتاب والسنة باطلة و العدوان من اي جهة باطل و ايران اليوم اقوى منا في عدة مجالات وهي لا تحتاج لارسال جيشها فما تملكه من صواريخ قادرة على الحاق دمار شامل في منشآتنا النفطية و محطات الكهرباء و الماء”.

من يفرح لاندلاع الحروب لا يعرفها و لم يكتوي بنارها والحرب التي تشن تحت راية غير الكتاب والسنه باطلة و العدوان من اي جهه باطل و ايران اليوم اقوى منا في عدة مجالات وهي لا تحتاج لارسال جيشها فما تملكه من صواريخ قادرة على الحاق دمار شامل في منشآتنا النفطية و محطات الكهرباء و الماء — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 17, 2019

ووجه الدويلة نصيحة الى حكومات الخليج قائلاً: “انتم اليوم بخير فلا تجلبوا الدمار لاوطانكم تصديقا لوعود كوشنر و بولتون و من وراءهم نتنياهو وهؤلاء هم العدو المبين و حرب المنشآت النووية هي حرب اسرائيلية لا ناقة لنا فيها و لا جمل و للبيت رب يحميه”.

نصيحه يا حكومات الخليج انتم اليوم بخير فلا تجلبوا الدمار لاوطانكم تصديقا لوعود كوشنر و بولتون و من وراءهم نتنياهو وهؤلاء هم العدو المبين و حرب المنشآت النووية هي حرب اسرائيلية لا ناقة لنا فيها و لا جمل و للبيت رب يحميه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) May 17, 2019

كان مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قال إن الأوضاع في المنطقة ”خطيرة وليست مطمئنة“ مشيرا إلى أن وزراء الحكومة شرحوا للنواب يوم الخميس في جلسة مغلقة استعدادهم لمواجهة أي حالة حرب بالمنطقة.

وأضاف الغانم للصحفيين عقب الجلسة أنه تبين من العرض الذي قدمته الحكومة حول الأوضاع بالمنطقة ”مدى دقة وحساسية وخطورة المرحلة القادمة ووجوب الاستعداد واتخاذ كافة الاجراءات استعدادا لكل الاحتمالات الواردة“.

وتحتفظ الكويت، وهي حليف قوي للولايات المتحدة في المنطقة، بعلاقات جيدة مع إيران وتسعى دائما للنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية والدولية والحفاظ على سياسة خارجية متوازنة.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الأسابيع الأخيرة بعد أن زادت واشنطن من قيودها على صادرات النفط الإيراني بالإضافة لتوجيه حاملة طائرات أمريكية للمنطقة لزيادة الضغط على طهران.