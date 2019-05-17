#الحج_والعمرة_فخ_للقطريين.. ومغرّدون: لن نذهب لأنّ السعودية غير آمنة والمطلب تدويل الحرمين

رد مغرّدون وناشطون قطريون على “ترحيب” وزارة الحج والعمرة السعودية للمواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، بتأكيدهم أن تلك الدعوة تعتبر فخّاً للقطريين، وأن السعودية ليست آمنة حالياً بوجود الملك سلمان وولي عهده.

وأعلنت الوزارة السعودية “الترحيب” بالمواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة للقدوم إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، متراجعة بذلك عن قرارها الصادر بضرورة التسجيل الإلكتروني.

ودشّن ناشطون قطريون على موقع تويتر هاشتاغ #الحج_والعمرة_فخ_للقطريين، حيث رأوا أن السلطات السعودية تحاول استدراج القطريين للسفر الى السعودية بغرض اداء الفرائض.

وحذّر مغرّدون من قيام السلطات السعودية باختطاف مواطنين قطريين حال ذهابهم للسعودية لأداء المناسك، ومحاولة ابتزاز دولة قطر ومساومتها من خلال مواطنيها.

وشدد المغردون القطريون على أنهم لا يثقون بالنظام السعودي الحالي، بعد حصار بلدهم في 5 يونيو/ حزيران 2017، ومحاولة فرض الإملاءات عليها.

وقال عميد المخابرات القطرية “شاهين السليطي” في تغريدةٍ له إنّ: “#عجوز_العوجا وابنه #الداشر يستدرجون اهل قطر للسفر الى السعودية بغرض اداء الفرائض. ولكننا في قطر نعي ونعرف بأن إجراءات #الحج_والعمرة_فخ_للقطريين . السعودية غير آمنة على ابنائها حالياً بوجود سلمان وابنه على راس النظام هناك !! فما بالك للقطريين. #تدويل_الحرمين مطلب إسلامي عالمي”.

#عجوز_العوجا وابنه #الداشر يستدرجون اهل قطر للسفر الى السعودية بغرض اداء الفرائض. ولكننا في قطر نعي ونعرف بأن إجراءات #الحج_والعمرة_فخ_للقطريين .

السعودية غير آمنة على ابنائها حالياً بوجود سلمان وابنه على راس النظام هناك !! فما بالك للقطريين.#تدويل_الحرمين مطلب إسلامي عالمي — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) May 17, 2019

من جهتها قالت الاعلامية القطرية إلهام بدر: ” #النظام_السعودي بقيادة #أبو_منشار يحول #الحج_والعمرة_فخ_للقطريين . ففي الوقت الذي تدخل فيه رسوم الحج والعمرة التي يدفعها المسلمون للنظام السعودي يقوم هذا النظام بضخها لقتل المسلمين في كل مكان وتصفية الخصوم السياسيين”.

#النظام_السعودي بقيادة #أبو_منشار يحول #الحج_والعمرة_فخ_للقطريين .

ففي الوقت الذي تدخل فيه رسوم الحج والعمرة التي يدفعها المسلمون للنظام السعودي يقوم هذا النظام بضخها لقتل المسلمين في كل مكان وتصفية الخصوم السياسيين.#المحرومين_من_الحرمين — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) May 17, 2019

يحرمنا زياره الحرمين وهو حق لكل مسلم و يستغلون الموضوع لضغوطات سياسيه ،

الشعب القطري هو #تميم_بن_حمد #الحج_والعمرة_فخ_للقطريين — حمد النعيمي (@hamadaln3imi) May 17, 2019

وحرم آلاف المواطنين القطريين، ومعهم المقيمون في قطر، من أداء مناسك العمرة وفريضة الحج، منذ الحصار.

#الحج_والعمرة_فخ_للقطريين

لن نذهب إلى كما يذهب الناس

إلى بيت الله الحرام اما بشروط ماتمليه دولتنا وبكرامتنا اما ان نذهب بشروطكم

على #عجوز_العوجا ان يتحمل مالم يتحمله اي احد من البشر والوعد يوم الوعيد

والرأي عند تاج راسكم

الي من الورطة انقذكم 👇🏻 pic.twitter.com/qyMa6wQdp5 — زلزال_قطر (@qatar_zelzal) May 17, 2019

وللسنة الثالثة على التوالي، تصر السلطات السعودية على إجبار الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين فيها، على السفر لأداء مناسك العمرة وكذلك فريضة الحج عبر بلد ثالث.

كما ترفض السلطات السعودية التعامل مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وحملات الحج والعمرة القطريتين، ولا تسمح لهم بالدخول أو الحصول على التصريحات اللازمة أسوة بالدول الأخرى، ما يعني عدم قدرتها على تأمين سلامة المعتمرين والحجاج، خصوصا النساء وكبار السن والمرضى.

وشارك في التعليق على الهاشتاغ مغرّدون عرب، حذروا القطريين من فخ السلطات السعودية لهم عبر هذه الإجراءات المزعومة.

هذا هو الواقع بلامغالطات ولامجاملات #الحج_والعمرة_فخ_للقطريين ومصيدة لكل مسلم حر في هذا العالم، بعد أن قام #مبس ووالده الخبيث بإقحام الحرمين الشريفين في السياسة فتعرض الكثير للاعتقال والتنكيل لكونه يخالف سياساتهم ويقارع الاستبداد والطغيان ويعارض مخططاتهم الإجرامية بحق أمة الإسلام — عبدالله محمد الإبـي (@AbDebby) May 17, 2019

أخي القطري :

بذهابك لأداء العمرة أو الحج فإنك بذلك تُشرعن الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضدك وضد بلدك والتي لا يقبل بها أحد ..

فإما أن تعتمر وتحج كسائر حجاج الدول أو فلتنوي ذلك في قلبك وعسى أن يتقبلها منك الله فلا يُكلف الله نفساً إلا وسعها .

#الحج_والعمرة_فخ_للقطريين — ساير بن ساير 🇰🇼 (@BnSayer) May 17, 2019

في العام الماضي تحدثت حول هذا الموضوع وهو كيف للقطرين ان يثقوا بنظام لا يحترم حرية الرأي لمواطنيه ويأسرهم بلا اسباب ولا تُهم.#الحج_والعمرة_فخ_للقطريين هذه حقيقة فالسعودية تريد للقطري دخول مكة ثم يعتقلوه لكي يحرجوا القيادة القطرية كما فعلوا مع بعض الناشطين الليبين وسلموهم لحفتر. — محمد سالم🇵🇸🇩🇿 (@Mohammad89Salem) May 17, 2019