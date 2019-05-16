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بعد أيام من تهديد الحوثي.. شلل تام بمطار دبي وتوقف للحركة عقب سقوط طائرة ومقتل شخصين

كتب وطن
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تفاجأ الإماراتيون بتوقف مفاجئ للحركة في وتوقيف جميع الرحلات، وأعلنت حكومة دبي عن سقوط مسح صغيرة الحجم، اليوم الخميس، على أراضي الإمارة، في حادث أسفر عن مقتل شخصين.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أن الطائرة كان على متنها 4 أشخاص وأسفر سقوطها عن وفاة قائدها ومساعده، مشيرا إلى أن الفرق المختصة متواجدة في موقع الحادث.

وذكر المكتب الإعلامي أن الطائرة التي تحطمت من نوع “دايموند 43” تابعة لشركة “هوني ويل”، ويرجح أن الحادث وقع جراء خلل فني.

وعلّق مطار دبي الدولي، وهو واحد من أكثر المطارات حول العالم ازدحاما، جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

وكان المحلل المختص بشؤون الطيران والمطارات، أليكس ماتشيراس، قال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “من غير الواضح سبب تعليق الرحلات.. لكن الطقس جيد تقريبا”.

من جانبه أوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، سبب تعليق رحلات المطار، وقال: “إن عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي، بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات، وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي، كإجراء احترازي بسبب حادث تعرضت له طائرة صغيرة”.

يأتي ذلك بعد أيام من استهداف 4 سفن تجارية في ميناء الفجيرة الإماراتي وتخريبها، وكذلك قصف الحوثيين لمحطتي تابعة لأرامكو في الرياض وتوعدهعم بعمليات أوسع ردا على ما وصفته جماعة بعدوان التحالف السعودي ـ الإماراتي في اليمن.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن أعلنت العام الماضي استهداف مطار دبي بطائرة مسيرة بدون طيار من طراز “صماد 3” وقالت إن عمليات المطار تعطلت بسبب الهجوم.

ونفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، في حينه صحة الحديث عن هجوم على المطار.

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