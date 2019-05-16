بعد أيام من تهديد الحوثي.. شلل تام بمطار دبي وتوقف للحركة عقب سقوط طائرة ومقتل شخصين

تفاجأ الإماراتيون بتوقف مفاجئ للحركة في مطار دبي وتوقيف جميع الرحلات، وأعلنت حكومة دبي عن سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم، اليوم الخميس، على أراضي الإمارة، في حادث أسفر عن مقتل شخصين.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، أن الطائرة كان على متنها 4 أشخاص وأسفر سقوطها عن وفاة قائدها ومساعده، مشيرا إلى أن الفرق المختصة متواجدة في موقع الحادث.

وذكر المكتب الإعلامي أن الطائرة التي تحطمت من نوع “دايموند 43” تابعة لشركة “هوني ويل”، ويرجح أن الحادث وقع جراء خلل فني.

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: حادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم على متنها ٤ ركاب نجم عنها وفاة قائد الطائرة و مساعده، والفرق المختصة متواجدة في موقع الحادث. pic.twitter.com/VsXmu2V427 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 16, 2019

وعلّق مطار دبي الدولي، وهو واحد من أكثر المطارات حول العالم ازدحاما، جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

وكان المحلل المختص بشؤون الطيران والمطارات، أليكس ماتشيراس، قال في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “من غير الواضح سبب تعليق الرحلات.. لكن الطقس جيد تقريبا”.

من جانبه أوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، سبب تعليق رحلات المطار، وقال: “إن عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي، بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات، وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي، كإجراء احترازي بسبب حادث تعرضت له طائرة صغيرة”.

يأتي ذلك بعد أيام من استهداف 4 سفن تجارية في ميناء الفجيرة الإماراتي وتخريبها، وكذلك قصف الحوثيين لمحطتي نفط تابعة لأرامكو في الرياض وتوعدهعم بعمليات أوسع ردا على ما وصفته جماعة الحوثي بعدوان التحالف السعودي ـ الإماراتي في اليمن.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن أعلنت العام الماضي استهداف مطار دبي بطائرة مسيرة بدون طيار من طراز “صماد 3” وقالت إن عمليات المطار تعطلت بسبب الهجوم.

ونفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، في حينه صحة الحديث عن هجوم على المطار.