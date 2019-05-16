“اقعدي يا هند” هل تذكرون هذه الحادثة.. الأمن الأردني اعتقل هند الفايز “صدفة” غرب العاصمة

تداول ناشطون أردنيون، مقطع فيديو أظهر لحظة اعتقال النائبة السابقة في البرلمان الاردني، هند الفايز.

وبحسب مصادر إعلامية فإن دورية من دوريات النجدة غرب العاصمة عمان قامت بإلقاء القبض على النائبة هند الفايز بحقها طلب تنفيذ قضائي

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان احدى دوريات النجدة العاملة ضمن اختصاص غرب عمان اوقفت احدى المركبات وكانت بداخلها نائب سابق (سيدة) ولدى تدقيق اسمها تبين ان بحقها طلب تنفيذ قضائي على خلفية مطالبة مالية وامر حبس حيث سيتم توديعها لمصدر طلبها .

من ناحية اخرى فقط اكد مصدر مطلع ان النائب السابق السيده التي تم توقيفها هي النائب السابق هند الفايز