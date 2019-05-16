أمير قطر يغرد من مترو الدوحة.. تذكر هذه الشخصية أثناء ذهابه لافتتاح استاد “الوكرة” الأسطوري

غرد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن افتتاح استاد “الوكرة” المونديالي الضخم ضمن مجموعة الاستادات التي تنشئها قطر لاستضافة كاس العالم 2022.

وتذكر الأمير تميم في تغريدته التي رصدتها (وطن) المهندسة المعمارية العراقية زها حديد، صاحبة تصميم استاد “الوكرة”، كما لفت إلى افتخاره بمترو الدوحة الذي استقله الليلة أثناء ذهابه لافتتاح الاستاد الضخم.

وقال أمير قطر:”فخورون بمترو الدوحة أحد أهم مشاريع البنية التحتية لبلدنا والذي استقليته الليلة لحضور النهائي بين السد والدحيل وإذ نتمنى التوفيق للفريقين”

فخورون بمترو الدوحة أحد أهم مشاريع البنية التحتية لبلدنا والذي استقليته الليلة لحضور النهائي بين السد والدحيل وإذ نتمنى التوفيق للفريقين، نستذكر في هذه الأثناء المهندسة الراحلة زها حديد التي أبدعت في تصميم هذا المعلم الرياضي الذي أُطلق عليه اليوم استاد الجنوب. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 16, 2019

وتابع:”نستذكر في هذه الأثناء المهندسة الراحلة زها حديد التي أبدعت في تصميم هذا المعلم الرياضي الذي أُطلق عليه اليوم استاد الجنوب.”

وزها حديد مهندسة معمارية بريطانية الجنسية – عراقية الأصل – وهي مبدعة تصميم استاد الجنوب وقامت على تنفيذ الاستاد ليكون ضمن الملاعب التي تحتضن مباريات كأس العالم لكرة القدم “مونديال قطر 2022”.

وزها التي توفيت عن عمر يناهز 65 عاماً عام 2016، فازت بجائزة بريتزكر التي تعتبر أكبر وأرقى الأوسمة في مجال الهندسة المعمارية على مستوى العالم.

وشهد موقع التواصل الإجتماعي تويتر تفاعلاً كبيرا مع نهائي كأس الأمير 2019 لكرة القدم بين السد والدحيل، وفعاليات افتتاح استاد الوكرة المونديالي أحد الملاعب التي ستستضيف مبارايات كأس العالم لكرة القدم مونديال قطر 2022، الحدث الذي يترقبه كل العالم .

ودشن مغردون قطريون هشتاقات متنوعة مثل #نهاييكاسالامير و #استادالوكرة و #الوعدالوكره و #السد_الدحيل للاحتفال بالنهائي المتميز وتعتبر هذه الهشتاقات الأكثر تدوالا على تويتر حيث تتصدر تريند قطر حتى الآن، أكدوا فيها إن دولة قطرعلى موعد مع التاريخ وذلك بإفتتاح استاد الوكرة، التحفة المعمارية الفريدة من نوعها في المنطقة والعالم واحد ملاعب مونديال قطر 2022،لافتين الى ان اليوم يمثل مهرجاناً للإحتفالات والانتصارات حيث يشهد حدثين تاريخيين هما نهائي كأس سمو الأمير وإفتتاح استاد الوكرة.