باب الحارة
باب الحارة
حياتنا

مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل “باب الحارة”!

كتب وطن
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قرّر المخرج مؤمن الملا تصوير الجزء العاشر من مسلسل “” في الإمارات بحضور أبطاله الأصليين.

ومن المقرر مشاركة الممثلين صباح الجزائري وميلاد يوسف ومحمد خير الجراح وشكران مرتجى وروبين عيسى، إضافة إلى سلوم حداد وصفاء سلطان وليلى جبر ومحمد حداقي ومهيار خضور.حسبما أورد موقع “الفن”

ويعرض الجزء العاشر بنسخة ثانية عبر عدة قنوات خلال الشهر الفضيل من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب وبطولة نجاح سفكوني وصالح الحايك وسلمى المصري وجلال شموط ونظلي الرواس ويحيى بيازي، ما يعني أن الجزء العاشر سيعرض على الشاشات بنسختين مختلفتين وبحكايتين مختلفتين ومع ممثلين مختلفين.

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