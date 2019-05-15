غادة عويس ردا على قناة سعودية تطاولت عليها: حصنوا منشآتكم من الطائرات الورقية يا حمقى بدلاً من مهاجمتي

هاجمت الإعلامية المعروفة والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، قناة سعودية تطاولت عليها وخصصت حلقة لسبها وشيطنتها بحزمة من المزاعم والأكاذيب التي اعتادها الإعلام السعودي وذباب ابن سلمان.

وهاجمت “عويس” في منشور لها على فيسبوك رصدته (وطن) قناة “السعودية24″ التي خصصت حلقة لمهاجمتها قائلة:”عندما يكون لدولة ما، إعلام هزيل بهذا المستوى من الغباء والبلاهة، لا تستغربن أن تضرب عمقها بضع طائرات ولو ورقية وليس حوثية!ما هذا البؤس؟”

وتابعت منتقدة غباء اذرع ابن سلمان الإعلامية حتى في تشويه الخصوم:”لست كاملة ولدي عيوب ويمكن ان يجدوا لي أكثر من خطأ مهني،لماذا لا يتقنون شيئا بحياتهم البائسة؟ولا حتى بالتشويه فالحون!دفعوا المليارات لترمب ولم يحمهم ودفعوا المليارات لينافسوا الجزيرة ولم ينافسوها، اليأس دفعهم للشتم والضحالة دفعتهم لتوظيف هذا القرد الجاهل واستضافة هذا الشامبانزي الغبي!”

واستطردت مذيعة الجزيرة في هجومها:”يا حمقى:عوض فبركة الاخبار الكاذبة عني حصّنوا منشآتكم النفطية من طائرات الحوثي الورقية التي أشعلت أراضيكم وداست سيادتكم ولعنت شرفكم!”

الذباب ما زال يكابر ويطنّ بالشتائم! عزيزي #مبس:عوض تشكيل جيش الكتروني وهمي ليشتمنا،حاول تشكيل جيش حقيقي يحمي منشآت بلدك النفطية! — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 14, 2019

وفتح الهجوم الذي نفذه المتمردون الحوثيون على أهداف نفطية سعودية، الثلاثاء، الباب واسعا أمام أسئلة عدة حول الأبعاد الاستراتيجية للهجوم من ناحية التوقيت والأهداف.

وجاء الهجوم بعد يومين من استهداف سفن شحن تجارية قبالة ميناء إمارة الفجيرة في دولة الإمارات.

وكانت جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، أعلنت استهداف محطتي ضخ لخط الأنابيب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، بطائرات مسيرة مفخخة، أكده عقب ذلك وزير الطاقة بالمملكة، خالد الفالح.

وأكد الفالح، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، أن أرامكو السعودية أوقفت الضخ في خط الأنابيب عقب الهجوم، وشرعت في تقييم الأضرار، وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.