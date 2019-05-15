ظهر غارقا في دمائه.. “شاهد” إصابة خطيرة لقائد كبير بميليشيات حفتر في معركة طرابلس

نشرت صفحات ليبية بمواقع التواصل، صورا تظهر تعرض قائد كبير بقوات الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر لإصابة خطيرة أثناء الاشتباكات مع قوات حكومة الوفاق في محور الهيرة.

وأظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع ونشرتها صفحة “غرفة عمليات ليبيا” بفيس بوك، العميد ركن مسعود محمد العبدلي آمر عمليات ك166 التابعة لحفتر وهو غارق في دمائه بعد الاشتباكات في محور الهيرة في معركة طرابلس.

كما تداول العديد من النشطاء صور إصابة “العبدلي” على تويتر.

إصابة آمر غرفة عمليات محور الهيرة المجرم مسعود العبدلي التابع لـ مليشيا حفتر .#عملية_بركان_الغضب pic.twitter.com/YiQOWDyidw — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) May 15, 2019

#إصابة عميد ركن في ملشيات حفتر / مسعود محمد العبدلي آمر عمليات ك166 في محور الهيرة. pic.twitter.com/14JSviuvGL — Master Motaz (@motaz_master) May 15, 2019

وكانت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني تقدمت في أبريل الماضي، في هجوم مضاد جنوبا إلى منطقة الهيرة جنوب طرابلس والقريبة من مدينة غريان (80 كلم جنوب العاصمة)، القاعدة المتقدمة للقوات التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وشاهد صحفيون من رويترز حينها «العديد من السيارات المحترقة التابعة لقوات حفتر وأربعة قتلى على الأقل من قواته»، وأن «الصحفيين» اقتربوا «لما يصل إلى 25 كيلومترا تقريبا من غريان، قاعدة حفتر المتقدمة في هجومه على طرابلس».

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ 4 أبريل الجاري، مواجهات عنيفة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة للقيادة العامة، بعدما أعلن المشير خليفة حفتر إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على المدينة.