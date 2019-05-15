الملك سلمان وترامب
الهدهد

باحث خليجي: إذا سقطت إيران ستسقط السعودية بعدها مباشرة وستقسم المنطقة إلى “دويلات”

كتب خاص "وطن"
3

قال المستشار السياسي، الدكتور حزام الحزام، الباحث في التاريخ العربي والخليجي، إن سقوط ، سيسقط فوراً.

وأضاف الحزام في تغريدة رصدتها “وطن”، ان افترضنا سقطت ايران، فهل يقوم الغرب بتسليم سيادة الشرق الاوسط الى السعوديه!!، متابعاً :” ليسوا يهذا الغباء”.

وأوضح أن سقوط إيران، سيؤدي إلى سقوط السعودية بعدها بحرب إقتصادية خانقة، وسيجري تقسيم المنطقة إلى دويلات. مضيفاً :”لعلهم يتفكرون”.

ويمارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة تعتمد على استراتيجية الردع ضد إيران، خاصة بعدما أشارت تقارير استخباراتية إلى أن قوات موالية لإيران في تمثل تهديدا للقوات الأمريكية في المنطقة.

وتسود منطقة الخليج، حالة توتر وسط تحشيد عسكري تقوده ملوحة بالهجوم على إيران اذا ما واصلت استفزاز واشطن.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” الصور التي فجرت موجة غضب واسعة.. سعوديون يقيدون خادمة في شجرة لسبب…

الهدهد

السعودية تستنجد بـ”قطر” وتؤيد فتح حوار “إيراني أمريكي” لتهدئة…

الهدهد

أنور قرقاش: الحوار مع إسرائيل شيء إيجابي وحفتر لم يتشاور معنا قبل هجومه على طرابلس

فيديو

شاهد ماذا حدث أثناء الصيام وقرب إحدى أطهر بقاع الأرض “المسجد النبوي”!

  1. هزاب يقول

    إذا سقطت إيران تسقط تلقائيا مسقط وعمان الساقطة سلفا في الهرولة والانبطاح والتطبيع لإسرائيل ! خخخخخخ! وتدخل مزبلة التاريخ ! هاها ها هعععع! لذا مسقط عميلة للفرس الصفويين وتشحت منهم الرز التي تحر مها طهران عنها ! خخخخخ!

    الرد
  2. محمد بن ناصر يقول

    والله ما عندك إلا الخرطي أنت وتحليلاتك. يا خســارة وجود الدال قبل إســـمك.

    الرد
  3. الرواحي يقول

    إذا سقطت إيران يسقط معها اللصوص أمثال هزاب الفارسي بالولاء الى مزبلة التاريخ يا خادم الفرس.

    الرد

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.