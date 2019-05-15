“العهد الجديد” يكشف أسماء “مشايخ السلطان” الذين يقودهم ابن سلمان لتمرير ما يريده

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير على “تويتر”، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يلتقي بشكل دوري مع عدد من مشايخ المملكة- ممن غيروا توجههم وأصبوا يسبحوا بحمده”.

وقال “العهد الجديد” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن المشايخ الذي يلتقيهم ابن سلمان ( عائض القرني، عبدالله المطلق، عادل الكلباني، سعد الشثري، صالح المغامسي، صالح بن حميد، صالح آل الشيخ، عبدالعزيز بن نوح (مستشار).

يلتقي ابن سلمان مع المشايخ التاليين بشكل دوري:

-عائض القرني

-عبدالله المطلق

-عادل الكلباني

-سعد الشثري

-صالح المغامسي

-صالح بن حميد

-صالح آل الشيخ

-عبدالعزيز بن نوح (مستشار)

والسبب، ليس حبّا بهم، بل لضبط بقاء الملك بعيداً عن الأحداث من جهة، وتمرير ما يريده للمجتمع من جهة أخرى. — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٥ مايو ٢٠١٩

وأوضح أن السببت وراء اللقاءات الدوري ليس حباً بهم- حسب قوله- بل لضبط بقاء الملك سلمان بعيداً عن الأحداث من جهة، وتمرير ما يريده للمجتمع من جهة أخرى.!



وكان المعارض السعودي، محمد العتيبي، كشف عن أن النظام السعودي “خصص” فرقة أمنية لكل شيخ من مشايخ السلطة في المملكة، وخاصة أعضاء هيئة كبار العلماء. كما قال.

وأضاف العتيبي في تغريدة رصدتها “وطن” على “تويتر”، قائلاً :” إن السبب وراء ذلك القرار هو (الخوف عليهم من انتقام شخص غاضب من نفاقهم ودفاعهم عن الظلمة وفتاويهم ضد المصلحين).

هل تعلم أن لكل شيخ من مشايخ السلطة وخاصة أعضاء هيئة كبار العلماء فرقة أمنية والسبب: ١) الخوف عليهم من انتقام شخص غاضب من نفاقهم ودفاعهم عن الظلمة وفتاويهم ضد المصلحين ٢) الحماية تتمة لشرائهم بعد القصور والأموال والتسهيلات ٣) حتى يشعروا أنهم جزء من الدولة حين يعيشوا أبهة الأمن — Mohammed AL-Otaibi محمد العتيبي (@MohammedAWADDA) ٢٨ أبريل ٢٠١٩

وواصل كاشفاً الأسباب وراء تكليف فرق أمنية بحراسة “مشايخ السلطة”، مشيراً إلى أن الحماية تتمة لشرائهم بعد القصور والأموال والتسهيلات التي وفرت لهم، حتى يشعروا أنهم جزء من الدولة حين يعيشوا أبهة الأمن.

