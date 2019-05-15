الملك سلمان مع عدد من المشايخ
الهدهد

“العهد الجديد” يكشف أسماء “مشايخ السلطان” الذين يقودهم ابن سلمان لتمرير ما يريده

كتب خاص "وطن"
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كشف حساب “” الشهير على “تويتر”، أن ، يلتقي بشكل دوري مع عدد من مشايخ المملكة- ممن غيروا توجههم وأصبوا يسبحوا بحمده”.

وقال “العهد الجديد” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن المشايخ الذي يلتقيهم ابن سلمان ( عائض القرني، عبدالله المطلق، عادل الكلباني، سعد الشثري، صالح المغامسي، صالح بن حميد، صالح آل الشيخ، عبدالعزيز بن نوح (مستشار).

وأوضح أن السببت وراء اللقاءات الدوري ليس حباً بهم- حسب قوله- بل لضبط بقاء الملك سلمان بعيداً عن الأحداث من جهة، وتمرير ما يريده للمجتمع من جهة أخرى.!

وكان المعارض السعودي، محمد العتيبي، كشف عن أن النظام السعودي “خصص” فرقة أمنية لكل شيخ من مشايخ السلطة في المملكة، وخاصة أعضاء هيئة كبار العلماء. كما قال.

وأضاف العتيبي في تغريدة رصدتها “وطن” على “تويتر”، قائلاً :” إن السبب وراء ذلك القرار هو (الخوف عليهم من انتقام شخص غاضب من نفاقهم ودفاعهم عن الظلمة وفتاويهم ضد المصلحين).

وواصل كاشفاً الأسباب وراء تكليف فرق أمنية بحراسة “مشايخ السلطة”، مشيراً إلى أن الحماية تتمة لشرائهم بعد القصور والأموال والتسهيلات التي وفرت لهم، حتى يشعروا أنهم جزء من الدولة حين يعيشوا أبهة الأمن.

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  1. عزوز يقول

    الله منتقم جبار، سيأتي دورهم ويدفعوا ثمن خيانتهم لله ورسوله والأمة

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  2. جاسم يقول

    اصلا ما يصدقهم الا واحد اهبل وحمار فهم مكشوفين من زماااااان قاتلهم الله وانتقم منهم

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  3. ابوعمر يقول

    صورة مذلة تجمع ابوجهل على كرسي الجهالة..ويحيط به غلمان أقرب الى العبيد…العلماء ورثـــة الانبياء..وليس هؤلاء الجهال الملوك والامراء بهائم بكل المواصفات…

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  4. عروبي يقول

    مشاخخ الوهابية الحركة الصهيونية مشاخخ بلاط المملكة الصهيونية السعودية احفاد كفار قريش ومسيلمة الكذاب وعلي رأسم السرسري السراق الآفاق عائض قرني الشيطان

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    1. عبد السلام يقول

      لا يجوز ان تقول : مشاخخ الوها… فالوهاب اسم من اسماء الله الحسنى ولا يجوز ان تسبقه كلمة لا تليق بمقام الاسم. ثانيا :الوهابية تقول : قال الله وقال رسوله, ولا يأتون ببدع وخزعبلات كغيرهم من الفرق …

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  5. عبد السلام يقول

    لا اله الا الله , محمد رسول الله …

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  6. صالح الفهدي يقول

    ادعوا لهم اولى بالهدايه سبحان الله نسينا اننا أمه واحده واصبحنا نقذف بعضنا بما لا يجوز اللهم لا شماته اللهم ارحم ضعاف الأمه فهم لا حوله لهم ولا قوه

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