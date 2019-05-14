إعلامي قطري ساخرا من “برميل البحرين” بعد تفجيرات الرياض: بانتظار تغريداته الثأرية التي ترعب الحوثي

سخر الإعلامي القطري عبدالعزيز آل إسحاق، من وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة الذي دأب على تسخيف قوة الحوثيين الذين وجهوا ضربة قوية للسعودية اليوم باستهداف محطتي نفط في الرياض.

وقال “آل إسحاق” في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر ساخرا من “برميل” البحرين ما نصه:”العالم في إنتظار تغريدة تهديد ثأرية من وزير خارجية البحرين رداً على هجوم أرامكو”

العالم في إنتظار تغريدة تهديد ثأرية من وزير خارجية البحرين رداً على هجوم أرامكو

الحوثي يرتعد خوفاً الآن من تهديدات خالد بن أحمد. — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) May 14, 2019

وتابع سخريته:”الحوثي يرتعد خوفاً الآن من تهديدات خالد بن أحمد.”

وسبق أن رد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على التهديد الذي وجهه عبدالملك بدر الدين الحوثي زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية لدولة الإمارات، بأنها “باتت في مرمى صواريخ” جماعة الحوثي.

وقال الشيخ خالد بن أحمد، عبر حسابه على “تويتر”: “رب كلمة قالت لصاحبها: دعني فأنا أكبر من فمك”، مع وسم “#الحوثييهددالامارات”.

وتسارعت الأحداث الأمنية بمنطقة الخليج، خلال الساعات الماضية؛ حيث أعلنت السعودية، الثلاثاء، عن استهداف محطتين لضخ النفط تابعتين لشركة “أرامكو” لهجمات بواسطة طائرات مسيرة ملغومة.

وقبل ذلك، أعلنت الإمارات، الأحد، أن 4 سفن تجارية من جنسيات مختلفة تعرضت “لعمليات تخريبية” قرب إمارة الفجيرة في المياه الاقتصادية الإماراتية. وفي وقت لاحق كشفت السعودية أن اثنتين من ناقلاتها النفطية كانتا ضمن تلك السفن الأربع.

وتأتي تلك التطورات بالتوازي مع إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ومدمرات وأسلحة وصواريخ هجومية وقاذفات قنابل إلى منطقة الشرق الأوسط وسط مخاوف من اندلاع حرب مع إيران.