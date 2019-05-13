محمد بن سلمان
الهدهد

الديوان الملكي تسوده حالة من “الريبة” من تواصل دبلوماسييين غربيين مع نخب ورجال أعمال سعوديين

كتب خاص "وطن"
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قال حساب “العهد الجديد” الشهير على “تويتر”، إن حالة من القلق تسود السعودي، جراء نشاط الدبلوماسيين الغربيين الذين يتواصلون مع النخب ورجال الأعمال في .

وأضاف العهد الجديد في تغريدة رصدتها “وطن”، من أجل ضبط هذا التحرك، وجه مجلس الشؤون السياسية والأمنية (بخطاب سري وعاجل) إلى رؤوساء مجالس الأعمال والغرف والهيئات بتنسيق هكذا زيارات مع الخارجية، وعدم قبول دعوات الأطراف الأجنبية دون موافقة رسمية

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد شن حملة اعتقالات واسعة بحق أمراء ورجال أعمال ووزراء ودبلوماسيين، وزج بهم في الريتز كارلتون بهدف محاكتهم بتهمة الفساد، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السعودية.

ومن أبرز المعتقلين كان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، ورجل الأعمال محمد العمودي، الذي يُصنَّف من أهم أبرز رجال الأعمال على مستوى العالم، ويبلغ مجموع ثروته 12 مليار دولار.

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