الديوان الملكي تسوده حالة من “الريبة” من تواصل دبلوماسييين غربيين مع نخب ورجال أعمال سعوديين

قال حساب “العهد الجديد” الشهير على “تويتر”، إن حالة من القلق تسود الديوان الملكي السعودي، جراء نشاط الدبلوماسيين الغربيين الذين يتواصلون مع النخب ورجال الأعمال في السعودية.

وأضاف العهد الجديد في تغريدة رصدتها “وطن”، من أجل ضبط هذا التحرك، وجه مجلس الشؤون السياسية والأمنية (بخطاب سري وعاجل) إلى رؤوساء مجالس الأعمال والغرف والهيئات بتنسيق هكذا زيارات مع الخارجية، وعدم قبول دعوات الأطراف الأجنبية دون موافقة رسمية



يتنامى القلق من نشاط الدبلوماسيين الغربيين الذين يتواصلون مع النخب ورجال الأعمال، ومن أجل ضبط هذا التحرك، وجه مجلس الشؤون السياسية والأمنية (بخطاب سري وعاجل) إلى رؤوساء مجالس الأعمال والغرف والهيئات بتنسيق هكذا زيارات مع الخارجية، وعدم قبول دعوات الأطراف الأجنبية دون موافقة رسمية — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٣ مايو ٢٠١٩

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد شن حملة اعتقالات واسعة بحق أمراء ورجال أعمال ووزراء ودبلوماسيين، وزج بهم في الريتز كارلتون بهدف محاكتهم بتهمة الفساد، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة في الأوساط السعودية.

ومن أبرز المعتقلين كان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، ورجل الأعمال محمد العمودي، الذي يُصنَّف من أهم أبرز رجال الأعمال على مستوى العالم، ويبلغ مجموع ثروته 12 مليار دولار.