هذه حقيقة الانفجارات التي هزت ميناء الفجيرة.. مستشار ابن زايد كشف عن الجهات التي وقفت ورائها

نفت حكومة الفجيرة بالامارات، الأحد، صحة الانباء التي جرى تداولها عن وقوع انفجار بميناء الإمارة.

وسارعت وكالة الانباء الاماراتية “وام” إلى نشر خبر النفي، حسب ما نقلته عن المكتب الاعلامي لحكومة الفجيرة، والذي جاء فيه “المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ينفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم، ويؤكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية”.



#عاجل_وام | المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ينفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء #الفجيرة الإماراتي فجر اليوم، ويؤكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية pic.twitter.com/EeTBEzV7cn — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ١٢ مايو ٢٠١٩

وكانت وسائل إعلام قد تداولت أنباء عن وقوع انفجارات بميناء الفجيرة الإماراتي.

ومن جانبه غرد “ببغاء الامارات” عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي قائلاً إن الأخبار التي يتم تداولها بشأن استهداف الإمارات تقف خلفها ثلاث مصادر تستهدف الإمارات من حين للأخر، وهي الإخوان وإيران وتركيا.

