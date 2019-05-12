“قتلى وأسرى وغنائم”.. الحوثي يباغت الجيش السعودي بهجوم عنيف في رمضان والخسائر فادحة

أكدت جماعة الحوثي في اليمن، سقوط قتلى من الجيش السعودي وأسر عدد من هذه القوات أثناء مواجهات عسكرية في منطقة مجازة بعسير.

وقالت الجماعة إن قواتها نفذت هجوما جويا بطائرة مسيرة على تجمعات للجيش السعودي في عسير جنوب غربي السعودية.

وبث الإعلام الحربي التابع للحوثيين لقطات مصورة قال إنها لسقوط أربعة عشر موقعا سعوديا في منطقة مجازة بعسير.

كما بث الإعلام الحربي للحوثيين لقطات أخرى لعدد من الأسلحة والذخائر قال إن القوات الحوثية غنمتها أثناء المواجهات.

ونشر صورا لحرق آليات عسكرية سعودية في منطقة مجازة، كما أكد تجدد المواجهات مع القوات السعودية في منفذ علب بعسير ومناطق حدودية من نجران.

وتعلن جماعة الحوثي بين حين وآخر شن هجمات باستخدام طائرات مسيرة على مصالح اقتصادية داخل السعودية والإمارات، كان أبرزها مطار أبو ظبي الدولي في الإمارات وشركة أرامكو السعودية.

وفي أبريل الماضي هدد زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي بقصف مواقع حيوية في السعودية والإمارات، وقال إن على السعودية التخلي عن “طموحها غير المشروع” إذا كانت تريد الاطمئنان، كما اعتبر أن اقتصاد الإمارات معرض للخطر إذا واصلت قصف اليمن.