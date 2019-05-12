في الكويت .. سفرة الإفطار تتحول لحلبة قتال بين مواطن وشقيقته والسبب!!

تحولت “سفرة الإفطار” إلى حلبة قتال بين مواطن كويتي وشقيقته في إحدى مناطق محافظة مبارك الكبير، عندما تبادلا الضرب بسبب خلافات أسرية استدعت تدخل رجال الأمن لفض الخلاف والسيطرة عليه.



وحصلت الحادثة، عندما وقع خلاف أسري بين مواطن وشقيقته على مائدة الإفطار أثناء فترة أذان المغرب وتطور الخلاف من تبادل سب إلى الضرب، إلا أن المواطن كان قد زاد من جرعة الضرب بحق شقيقته ما دفعها إلى الاستنجاد بعمليات وزارة الداخلية.



وقال مصدر أمني إن “دوريات الأمن توجهت إلى مكان البلاغ وعند وصول عناصرها سيطروا على الموقف، وتم ضبط المواطن المعتدي على شقيقته، وإحالته إلى مخفر المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.