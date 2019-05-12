“شاهد” ممثلة مصرية شهيرة تكشف عن محاولة ريم البارودي الانتحار بعد طلاقها

كشفت الممثلة المصرية وفاء عامر، حقيقة محاولة زميلتها الممثلة ريم البارودي، الانتحار بعد أن طلقها المطرب أحمد سعد قبل زواجه من الممثلة سمية الخشاب.

وقال شخص يحمل اسم برنامج “شيخ الحارة” الذي يذاع على فضائية “القاهرة والناس” إن “وفاء” كانت رفقة “ريم” في المستشفى بعد محاولتها الانتحار، عقب زواج أحمد سعد من سمية الخشاب.

غير أنها ردت بالقول: “أنت قليل الأدب”، وأشارت إلى أنها لا تعرف أن ريم كانت أقدمت على الانتحار أم لا ولكنها زارتها في المستشفى، بعد أن انفصلت عن الشخص الذي كانت تحبه.

وأضافت أنها ذهبت لافتتاح فيلم أحمد سعد “على وضعك” بصحبة ريم، وخرجنا بعدها أنا وأحمد سعد وريم البارودي في أحد أماكن التجمع الخامس (شرق القاهرة) بهدف الإصلاح بين سعد وريم، إلا أنها تفاجأت بزواجه من سمية الخشاب.

وفي رسالة لطختها بـ”البيض”، شنت ريم، هجومًا حادًا على مطلقها بعد تصريحه عنها في برنامج “شيخ الحارة”، يوم الخميس الماضي، بعد أن اعترف بأنه تزوج منها لمدة 6 أيام فقط، مشيرًا إلى أنه انفصل عن سمية الخشاب بعد علمه بسفرها خارج مصر دون إذنه أو معرفته وهذا كان سببا في انفصالهما للمرة الثالثة دون رجعة.

وكتبت ريم في منشورها: “سمعت اني اتجوزت 6 أيام .. لا أنا اتجوزت رسمي على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة هااااا .. مش مهم بس المهم كفاية هبل وقلة أدب واللي مش هسمح بيه اني يا حرام اننا اتعملنا عمل من احدى زوجاته عشان نطلق بعد 6 أيام .. اللي كانوا على علاقة ساعتها”.

وتابعت: “اقسم بالله وحياة شهر كريم أنا عاملة حساب مرضك مش أكتر ولو على الأعمال أنا بقى بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات حد يقولي اللي حصل في الكواليس”.

واختتمت “ريم” قائلة: “ملحوظة بعد 14 سنة محاولات لإصلاح بني آدم اتجوزت 21 يوم .. العمل عمل الله .. ريم البارودي”.