أمر مريب يحدث.. “الفجيرة” تختفي من التريند العالمي بعد الانفجارات الضخمة التي وقعت بالميناء الإماراتي
لفت انتباه النشطاء بموقع التواصل “تويتر” الاختفاء المفاجئ، لوسم #الفجيرة من التريند العالمي بتويتر بعد تصدره عقب تداول أنباء الانفجارات الضخمة التي هزت ميناء الفجيرة الإماراتي.
وكانت مصادر مطلعة قالت، إن الانفجارات التي حدثت في إمارة الفجيرة بالإمارات استهدفت عدة ناقلات نفط هناك، وذلك بعد تضارب الأنباء حول صحة هذه الانفجارات.
وأضافت المصادر أن انفجارات الفجيرة استهدفت ناقلات نفط (المجد والمرزوق والماريج والاميجال وخمسا 10).
وكانت مصادر خليجية افادت اليوم بأن “انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم بين الساعة الرابعة فجرًا والسابعة صباحًا”، في حين نفى المكتب الاعلامي لحكومة الفجيرة وقوعَ الحادث، قائلا أن العمل في الميناء يجري وفْق المعتاد، ثم عادت الإمارات لتأكيد وقوع حادث تخريب مكذبة بذلك بيان المكتب الإعلامي للفجيرة ما أثار ريبة واسعة بين النشطاء حول حقيقة الأمر.
هذا ولم يتضح سبب حذف الفجيرة من الترندات الاكثر تداولا في الامارات والعالم أيضا على تويتر.
في حين عرض تويتر رسالة تقول بأن الخطأ تقني ويتم حاليا العمل على حل المشكلة، فيما شكك مراقبون وقالوا بأن التويتر رضخ لضغوط إماراتية لحذف الاخبار المرتبطة بالتفجيرات التي وقعت في ميناء الفجيرة.