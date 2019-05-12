أمر مريب يحدث.. “الفجيرة” تختفي من التريند العالمي بعد الانفجارات الضخمة التي وقعت بالميناء الإماراتي

لفت انتباه النشطاء بموقع التواصل “تويتر” الاختفاء المفاجئ، لوسم #الفجيرة من التريند العالمي بتويتر بعد تصدره عقب تداول أنباء الانفجارات الضخمة التي هزت ميناء الفجيرة الإماراتي.

والله لم اكذب عليكم

من ساعه وكل ماكتب..( الفجيره )

في بحث تويتر تطلع لي عذرا"

حاول مرة اخرى وكأن هناك تعطيل متعمد

من ادارة تويتر فرع الامارات

فهل انا على صواب ام خطأ..؟؟ pic.twitter.com/xSnTNGZOPm — بوغانم (@hassanalishaq73) May 12, 2019

وكانت مصادر مطلعة قالت، إن الانفجارات التي حدثت في إمارة الفجيرة بالإمارات استهدفت عدة ناقلات نفط هناك، وذلك بعد تضارب الأنباء حول صحة هذه الانفجارات.

أربعة أنفجارات غامضة تستهدف سفن تجارية وناقلات نفط في ميناء الفجيرة قبل نصف ساعة!#الفجيرة — الطوبچي سيتي (@BAGHDIDA) May 12, 2019

وأضافت المصادر أن انفجارات الفجيرة استهدفت ناقلات نفط (المجد والمرزوق والماريج والاميجال وخمسا 10).

الفجيرة اسم على مسمى👌



الإنفجارات تهز الفجيرة وتشعلها مع ناقلات النفط….🥴



ليه بدنا نغلق مضيق هرمز..!!!

هاي النار في المصدر🥴🥴🥴🥴👌 — Ali _ jj (@AliElhajj6) May 12, 2019

وكانت مصادر خليجية افادت اليوم بأن “​انفجارات​ قوية هزت ​ميناء الفجيرة الإماراتي​ فجر اليوم بين الساعة الرابعة فجرًا والسابعة صباحًا”، في حين نفى المكتب الاعلامي لحكومة الفجيرة وقوعَ الحادث، قائلا أن العمل في الميناء يجري وفْق المعتاد، ثم عادت الإمارات لتأكيد وقوع حادث تخريب مكذبة بذلك بيان المكتب الإعلامي للفجيرة ما أثار ريبة واسعة بين النشطاء حول حقيقة الأمر.

ماذا بعد هذه الحادثة؟ الفجيرة نفت صباحا الخبر لتعود الإمارات وتعلنه عبر وزارة خارجيتها، الاتجاه نحو التصعيد يبدو واضحا…ولا يمكن إلا قراءة الحادث من زاوية التوتر الإيراني الأميركي https://t.co/VqfSYjntky — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) May 12, 2019

هذا ولم يتضح سبب حذف الفجيرة من الترندات الاكثر تداولا في الامارات والعالم أيضا على تويتر.

صباحاً سمعنا اخبار عن انفجارات سمعت قرب ميناء الفجيرة، اعتقد انها طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون من #اليمن — Mohyeedine (@mohyeedine) May 12, 2019

في حين عرض تويتر رسالة تقول بأن الخطأ تقني ويتم حاليا العمل على حل المشكلة، فيما شكك مراقبون وقالوا بأن التويتر رضخ لضغوط إماراتية لحذف الاخبار المرتبطة بالتفجيرات التي وقعت في ميناء الفجيرة.