وجدوا أجزاء الجثة في حقيبتين .. مصري يُقطّع جسد رجل على طريقة خاشقجي ويعترف بالأسباب

عثرت أجهزة الأمن المصرية في قرية حوض 13 بمنطقة المنتزه، بمدينة الأسكندرية على جثة رجل مجهول الهوية، مُقطعة لأجزاء داخل حقيبتين.

وبالفحص تبين وجود جثة رجل مجهول، في العقد السادس من العمر، مُقطعة الأوصال وموزعة داخل حقيبتين، ملقاة بجوار حوض مائي.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف هوية الجثة، وكشف ملابسات الحادث، ونقل أجزاء الجثة إلى المشرحة.

وأسفرت تحريات فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، أن الجثة لشخص يدعو “م. ع. ال”، 44 عامًا، مقيم بدائرة سيدى بشر، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى “ه. ح. س”، سمسار عملة، 34 عامًا، مقيم بمدينة منفلوط.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الحادث بسبب خلافة مع المجني علية لإعطائه 50 ألف جنيه مقابل الحصول على عائد يومى، وعقب ذلك حدث خلاف فيما بينهما بشأن مطالبة المتهم استيراد المبلغ.

وأقر المتهم، أنه حال تواجد المجني علية بشقة تعدي عليه بالضرب بزجاجة حتى لفظ أنفاسهة، وتخلص منه بقطعة أجزاء باستخدام “المنشار”، ووضعه فى حقيبتين وإلقائه مكان العثور بقرية بجوار ترعة حوض 13، بمنطقة المنتزه ثالث، وفر هربا خشية مساءلته جنائيا.