خليفة حفتر
Videoالهدهد

فيديو خطير يفضح “جنرال” الإمارات خليفة حفتر: نمسك بالدواعش ثم نطلق سراحهم على حدود تونس

كتب وطن
0

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من حوار قديم للجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر المدعوم إماراتيا، مع الإعلامي التونسي والذي بث على قناة france24 في جويلية 2017.

واعترف “حفتر” بحسب الفيديو المتداول على نطاق واسع بإطلاق سراح الكثير مو عناصر تنظيم الإرهابي على الحدود الليبية و إجبارهم على الدخول إلى الأراضي التونسية.

يشار إلى أن قناة “النهار” شبه الرسمية الجزائرية، اتهمت أيضا في أبريل الماضي قوات حفتر بالقيام بمناورة “خبيثة” على الحدود الجزائرية الليبية، من أجل تحرير عناصر تنظيم الدولة من مراكزها وإجبارها على الفرار إلى الجزائر.

كما عرضت القناة الليبية، صورا لحشود عسكرية تابعة لقوات حفتر، وهي تقترب من الحدود الجزائرية، مؤكدة أن الهدف من تحركات قوات حفتر هو تحرير “الدواعش” من مراكزها للفرار إلى الجزائر التي تعيش وضعا استثنائيا في الفترة الأخيرة.

والسبت الماضي، تعرض مركز تدريب وسجن بمدينة سبها جنوب ، إلى هجوم غامض أسفر عن فرار 200 سجين وخلف عشرات القتلى والجرحى، بحسب مصادر محلية ليبية.

وقال عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، وفقا للأناضول، إن بين الفارين عناصر تابعة لتنظيم الدولة سبق أن ألقي القبض عليهم بالمناطق الجنوبية.

وأشار الخيالي إلى أن الهدف من الهجوم على معسكر التدريب والسجن “ربما يكون إخراج تلك العناصر الإرهابية”، فيما لم يذكر بالتحديد عدد العناصر التي فرت.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“داعش” الإرهابي يعلن عن قيام ولاية جديدة له في هذه الدولة ويتوعد بعمليات…

الهدهد

أزمة تضرب “طيران الإمارات”.. انخفاض كارثي في الارباح والشركة تتحدث عن سنة…

تقارير

المخلوع زين العابدين بن علي يصارع الموت في السعودية وأوصى عائلته ان يجري دفنه في هذا…

حياتنا

في ثاني أيام رمضان .. جريمة ذبح ابن لأمّه تهزّ تونس والسبب!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.