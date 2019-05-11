“شاهد” سعودي “قليل حياء” تحرش بفتاة منقبة جنسياً بالدمام وأثار جدلاً واسعاً.. هذا ما قاله زوجها

أثار مقطع فيديو، أظهر سعوديا وهو يتحرش بفتاة داخل أحد المتاجر بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، موجة سخط عارمة في السعودية.

وتظهر في المقطع فتاة أثناء تسوقها في متجر صغير “سوبر ماركت”، ويقوم أحد الأشخاص بالالتصاق بجسمها خلال خروجها من المكان، وهو ما أثار دهشتها من فعلته، وهمت بالمغادرة سريعًا.

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة بين السعوديين، الذين طالبوا بالمتحرش والذي لم تتضح هويته على الفور، لكنه ذو بشرة سمراء، ضخم الجسم، وكان يرتدي ملابس رياضية.

وقالت صحيفة “سبق” الالكترونية إن زوج الضحية طالب بالقبض على المتحرِّش، إذ لم يكن هذا الحادث الاول، إذا أثار سعودي أخر، موجة غضب واسعة أيضاً يتحرشه بفتاة في سيارتها بإحدى مناطق المملكة ليلاً.

زوج الضحية يطالب بالقبض على المتحرِّش .. وغضب بين رواد مواقع التواصل..

بعد “فتاة المركبة” .. فيديو ملامسة مقزّزة يكتب واقعة تحرُّش جديدة بـ #الشرقية.#_تحرش_جنسي_بفتاه_الدمامhttps://t.co/RWfrI6slim pic.twitter.com/3fQ3jsEbwc — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ١١ مايو ٢٠١٩



وتصدّر هاشتاغ #متحرش_القصيبي موقع تويتر في السعودية، للتعليق على الواقعة، التي حدثت في شهر رمضان المبارك.

وبدأت المملكة العام الماضي بتطبيق نظام جديد لمكافحة التحرش الجنسي، يتضمن فرض عقوبات مشددة، حيث يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن ما لا يزيد عن عامين و غرامة مالية لا تزيد عّم 100 ألف ريال، على أن يتم معاقبة كل من تكرر منه هذا الفعل بالسجن بما لا يزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال.

ويهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية الذين يتعرضون للتحرش.