سياسي عُماني بارز يستبعد حرباً بين إيران وامريكا لهذه الأسباب

استبعد السياسي العُماني المعروف إسحاق سالم السيابي نائب رئيس مجلس الشورى الشورى السابق، اندلاع حرب بين أمريكا وإيران، رغم ازدياد حدة التوتر بين الجانبين، إذ أرسلت الولايات حاملة طائرات وقاذفات عسكرية للمنطقة لتحذير إيران.

وقال “السيابي” في تغريدةٍ له عبر “تويتر” إن حرباً بين امريكا وإيران مستبعد تمامآ لأن الثمن الذي ستدفعه البلدان سيكون باهظآ، كما ان دول الخليج غير مستعدة لمواجهة مقدمات الحرب ناهيك عن نتائجها المدمرة للمنطقة في حالة وقوعها!”.

وتابع: “بعض(الطبول)تعزف بأبواقها لحن امنية حرب قادمة،متناسية بأنها من ستدفع ثمنها اولآ !”.

حرب بين امريكا وإيران مستبعد تمامآ لأن الثمن الذي ستدفعه البلدان سيكون باهظآ،كما ان دول الخليج غير مستعدة لمواجهة مقدمات الحرب ناهيك عن نتائجها المدمرة للمنطقة في حالة وقوعها !.

بعض(الطبول)تعزف بأبواقها لحن امنية حرب قادمة،متناسية بأنها من ستدفع ثمنها اولآ !.#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) May 10, 2019

وصرح مسؤول أمريكي لوكالة “رويترز” الجمعة بأن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان وافق على نشر صواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط، في أحدث رد من جانب الولايات المتحدة على ما تراه تهديدا متناميا من قبل إيران.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وأمرت الولايات المتحدة دول العالم فعليا بوقف شراء النفط الإيراني وإلا واجهت عقوبات أمريكية في إجراء تقول واشنطن إنه يهدف لوقف صادرات الخام الإيراني نهائيا.

وفي الشهر الماضي، صنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم رصدوا مؤشرات مزعجة على أن إيران ربما تجهز لرد عسكري.

ويقول مسؤولون أمريكيون شريطة عدم نشر أسمائهم إن معلومات مخابرات تشير إلى أن إيران نقلت صواريخ إلى زوارق.

وقال أحد المسؤولين إن الصاروخ المرصود ربما يمكن إطلاقه من سفينة صغيرة.

وأشار المسؤولون أيضا إلى مخاوف متنامية بشأن التهديد الذي تمثله فصائل شيعية مسلحة مدعومة من إيران في العراق والتي طالما تفادت أي مواجهة مع القوات الأمريكية في ظل وجود هدف مشترك هو هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكرت الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية في مذكرة نشرت يوم الخميس أن احتمالات قيام إيران أو وكلائها في المنطقة بأعمال ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها تزايدت منذ مطلع مايو أيار.