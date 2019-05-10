متحرش القصيبي يُشعل غضباً في السعودية.. تحرّش بفتاة ليلاً منتهكاً حرمة رمضان!

تداول ناشطون سعوديون بمواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطعاً مصورّاً، لشاب يتحرش بفتاة في سيارتها بإحدى مناطق المملكة ليلاً.
وتصدّر هاشتاغ #متحرش_القصيبي موقع تويتر في السعودية، للتعليق على الواقعة، التي حدثت في شهر رمضان المبارك.
ورصدت “وطن” فيديو الواقعة.
ويُظهر الفيديو، قيام شاب سعودي يرتدي الزي السعودي التقليدي، بلعق زجاج نافذة السيارة، بجانب سائقة المركبة، التي أخذت توثّق بجوالها ما يفعل.
كما تعمّد الشاب القيام بحركات وإشارات غير أخلاقية للفتاة وهي داخل سيارتها.
وأثار الفيديو ضجةّ واسعةً بين السعوديين، وطالبوا بمحاسبة المتحرّش.
وعلّق “Sara” على الفيديو بالقول: ” هو شايف ان فيه تصوير ومع ذلك ما اهتم ولا خاف. اتمنى للمرة الاولى يطبق قانون التحرش في محله”.
ورفض صاحب حساب ” Exhausted-ftp” تبريرات البعض بأنّ المتحرّش لم يكن في حالةٍ طبيعية.
وقال: ” كل المجرمين الرجال بعقلهم لكن ضامنين عدة أمور أولها أن لا أحد سيعاقبهم، والثاني أن فلان سيتوسط لدى آخر للإفراج نه، وأن الجهات المسؤولة تمنحهم براءة وتقول أنه لا توجد أدلة او انه مريض؛ لأنانا في بقعة ذكورية ديكتاتورية”. حسب رأيه
ووصف صاحب حساب ” نصر و العالمي” المتحرّش بأنه “ضَئيل القَدْر والقيمة، مُنْخَفِض، مُتَدنٍّ، زهيد، حَقير”.
وطالب آخرون بأن يحظى فيديو متحرش القصيبي، بنفس التفاعل الذي حظي به فيديو الفتاة السعودية بدور البراهيم التي ظهرت في مقطع اعلاني لزيت مساج، واتهمت بالترويج للشذوذ الجنسي.
ولم يصدر حتّى اللحظة أي تعقيب من الجهات الرسمية السعودية تعقيب حول هذا الفيديو الذي انتشر بين السعوديين بشكلٍ واسع.