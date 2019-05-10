متحرش القصيبي يُشعل غضباً في السعودية.. تحرّش بفتاة ليلاً منتهكاً حرمة رمضان!

تداول ناشطون سعوديون بمواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطعاً مصورّاً، لشاب يتحرش بفتاة في سيارتها بإحدى مناطق المملكة ليلاً.

وتصدّر هاشتاغ #متحرش_القصيبي موقع تويتر في السعودية، للتعليق على الواقعة، التي حدثت في شهر رمضان المبارك.

ورصدت “وطن” فيديو الواقعة.

يافرحة امك و أبوك فيك

جابوك بهالدنيا عشان تلحوس درايش سيارات البنات

وكنه بأخر المقطع يبي يفصخ بعد ؟ ☺️



#متحرش_القصيبي pic.twitter.com/tl6tKEU0x0 — نورة الحسيني. (@INOURA91) May 10, 2019

ويُظهر الفيديو، قيام شاب سعودي يرتدي الزي السعودي التقليدي، بلعق زجاج نافذة السيارة، بجانب سائقة المركبة، التي أخذت توثّق بجوالها ما يفعل.

كما تعمّد الشاب القيام بحركات وإشارات غير أخلاقية للفتاة وهي داخل سيارتها.

وأثار الفيديو ضجةّ واسعةً بين السعوديين، وطالبوا بمحاسبة المتحرّش.

وعلّق “Sara” على الفيديو بالقول: ” هو شايف ان فيه تصوير ومع ذلك ما اهتم ولا خاف. اتمنى للمرة الاولى يطبق قانون التحرش في محله”.

#متحرش_القصيبي

هو شايف ان فيه تصوير ومع ذلك ما اهتم ولا خاف. اتمنى للمرة الاولى يطبق قانون التحرش في محله



pic.twitter.com/R2wdAR4rj9 — Sara (@saraafirst) May 10, 2019

ورفض صاحب حساب ” Exhausted-ftp” تبريرات البعض بأنّ المتحرّش لم يكن في حالةٍ طبيعية.

وقال: ” كل المجرمين الرجال بعقلهم لكن ضامنين عدة أمور أولها أن لا أحد سيعاقبهم، والثاني أن فلان سيتوسط لدى آخر للإفراج نه، وأن الجهات المسؤولة تمنحهم براءة وتقول أنه لا توجد أدلة او انه مريض؛ لأنانا في بقعة ذكورية ديكتاتورية”. حسب رأيه

اللي يقولون يمكن مو بعقله، لا حبايبي كل المجرمين الرجال بعقلهم لكن ضامنين عدة أمور 1 محد بيعاقبهم 2 فلان اللي يعرف فلان بيطلعهم 3 الجهات المسؤولة بتطلعهم براءة وتقول ما فيه أدلة او انه مريض، لأن احنا ببقعة ذكورية ديكتاتورية كل زق فيها يخدم الرجال ويصب في مصلحتهم#متحرش_القصيبي — Exhausted-ftp (@alma_ill) May 10, 2019

ووصف صاحب حساب ” نصر و العالمي” المتحرّش بأنه “ضَئيل القَدْر والقيمة، مُنْخَفِض، مُتَدنٍّ، زهيد، حَقير”.

وطالب آخرون بأن يحظى فيديو متحرش القصيبي، بنفس التفاعل الذي حظي به فيديو الفتاة السعودية بدور البراهيم التي ظهرت في مقطع اعلاني لزيت مساج، واتهمت بالترويج للشذوذ الجنسي.

#متحرش_القصيبي هو عادي تحرش فيها لانه ذكر و مسموح له قانونياً الانفلات لانه ذكر بس لو هي انثى تتمرن بنادي او تعلن عن مساج لاااااااااا لاااااااااا خدش حياء و قلت ادب كيف تلمح جنسياً كذا اخخخخخ يالقهر، وبعد فتره يصور جنب صديقة الوزير — 🌴 (@N_war_) May 10, 2019

ولم يصدر حتّى اللحظة أي تعقيب من الجهات الرسمية السعودية تعقيب حول هذا الفيديو الذي انتشر بين السعوديين بشكلٍ واسع.