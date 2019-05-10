دبي .. فتاة تدخل في غيبوبة خلال عملية تجميل على يد طبيب مشهور وهكذا هرّبها لمستشفى وأهلُها ينتظرون!

دخلت إماراتية (23 عاماً) في غيبوبة، نتيجة خطأ طبي حدث أثناء إجرائها عملية جراحية لتصحيح انحراف بسيط في الأنف أدى إلى هبوط حاد بضغط الدم، توقف القلب إثره، وأحدث تلفاً كبيراً في الدماغ.

وأوضحت خالة الشابة أن الضحية دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية بسيطة عند طبيب عربي ذاع صيته وانتشرت سمعته، وتعتبر هذه العملية من أبسط الأنواع، حيث كانت تشتكي المريضة من انحراف بسيط في الأنف، وبلغت تكلفة العملية 50 ألف درهم.

وأكدت الخالة أن الوقت المتوقع للعملية كان ساعتين، إلا أنها استغرقت 5 ساعات، بقيت العائلة خلالها تنتظر أمام مدخل غرفة العمليات، إلى أن اكتشفوا بعد ذلك أنه تم نقل المريضة من الباب الخلفي إلى مستشفى آخر بواسطة سيارة إسعاف لمحاولة إنقاذها.



وذكرت أن طبيب التخدير والجراح اعترفا للأهل بحدوث هبوط حاد في ضغط الدم بسبب الأدوية، وأن القلب قد توقف لأكثر من 7 دقائق من دون انتباه طبيب التخدير.

وقالت إن الجراح اعترف أنه طلب من طبيب التخدير، والذي تشير معلومات إلى أنه كان مشغولاً بالحديث مع زميله لم يراقب المؤشرات الحيوية كنبض القلب والضغط، محاولة إنزال الضغط.



وأشارت الخالة إلى أن الأهل تقدموا بشكوى لهيئة الصحة في دبي ضد الطبيب المذكور الذي حاول مغادرة الدولة في هذه الأثناء وتمت إعادته من مطار دبي الدولي.