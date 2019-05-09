نظام “الإقامة المميزة” الجديد في السعودية وكيفية الحصول عليها.. سيلغي نظام الكفيل نهائيا

في خطوة غير مسبوقة أقرت المملكة العربية السعودية، نظاما جديدا للإقامة فيها، وذلك بعد موافقة مجلس الشورى على النظام في جلسته الأخيرة.

وكشفت صحيفة الرياض السعودية، عن هدف المملكة من النظام الجديد والذي يتلخص في “استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال ليعاملوا معاملة خاصة”.

كما يهدف النظام الجديد للإقامة إلى “منح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك”.

ويتضمن النظام الجديد “دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة وتكون الإقامة المميزة على نوعين غير محددة المدة ولسنة واحدة قابلة للتجديد وفق شروط من أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءة المادية مع تقرير صحي وسجل جنائي.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد تحدث من قبل عن الذين يعيشون في المملكة لمدة 10 أو 20 سنة، دون أن تستفيد منهم السعودية.

وأضاف أن من يعيشون في المملكة لا يخلقون أي عائد اقتصادي للسعودية، وتذهب أموالهم للخارج”.

وأنه يهدف من خلال “البطاقة الخضراء” لإعطاء الأجانب جزء من الحقوق للاستثمار والتحرك بحرية داخل السعودية، وأن هذا يدعم الاقتصاد السعودي.

وقال وقتها إن “البطاقة الخضراء ستمكن العرب والمسلمين من العيش طويلا في السعودية”.وتوقع ابن سلمان أن يتم هذا الأمر خلال 5 سنوات.