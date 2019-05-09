“شاهد” مريم آل ثاني تسخر من ابن زايد بعدما قبل يد شقيقه الشيخ خليفة: “امدحه وخذ بشته”

سخرت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، من صورة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وهو يقبل يد شقيقه الأكبر الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات، أثناء استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان.

وظهر الشيخ خليفة في وضعي مزري، حيث أقدم شقيقه محمد على تقبيل يده أمام عدسات كاميرات الصحافيين، الامر الذي أعاد للأذهان مشهد تقبيل محمد بن سلمان ليد ولي العهد السابق محمد بن نايف، بعد الانقلاب عليه.

إذا هذا مصدق فأنا صدقت pic.twitter.com/FSP1CG4vE1 — عيسى بن ربيعه 🇶🇦 (@3issaqtr) ٨ مايو ٢٠١٩



وقال الشيخة مريم في تغريدة رصدتها “وطن”، (واحد تخصصه “تمثيل” في حب الركب والثاني تخصصه “تمثيل” في حب الأيادي . . واثنينهم يتبعون المثل اللي يقول “امدحه وخذ بشته” ).

واحد تخصصه “تمثيل” في حب الركب والثاني تخصصه “تمثيل” في حب الأيادي . . واثنينهم يتبعون المثل اللي يقول “امدحه وخذ بشته” 😅

#رمضان#مبس#مبز pic.twitter.com/RXfik0MqNh — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ٨ مايو ٢٠١٩

ويبلغ خليفة آل نهيان من العمر 71 عاما ويشغل منصب رئيس الدولة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2004.

ولم يظهر “آل نهيان” إلى العلن منذ أكثر من 5 سنوات إلا من خلال بعض الصور التي ظهرت فيها تغيرات بملامحه وضعف في بنيته الجسدية.

وتعرض الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في يناير عام 2014 لوعكة صحية نتيجة “جلطة”، وفق ما ذكرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية حينها.

لكن مصادر خاصة أكدت حينها أن لأخيه محمد بن زايد الذي كان يسعى لفرض سيطرته على البلاد دور في مرض الشيخ خليفة الغامض والمفاجئ للجميع.