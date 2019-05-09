“شاهد” ترامب يُصر على إهانة السعودية.. وهذا ما قاله عن الملك سلمان في ثالث أيام رمضان

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إهانته للسعودية للمرة الثانية خلال أسبوعين، فيما يتعلق بالحماية الأمريكية وعلاقتها بالمال السعودي الذي استنزفه ترامب من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونجله ولي العهد.

“ترامب” وأمام تجمُّع لأنصاره في ولاية فلوريدا، مساء أمس الأربعاء، ثالث أيام رمضان قال: “دول مثل السعودية غنية جدًا، وليس لديها شيء سوى المال.. صحيح؟. أعتقد أن بإمكانهم دفع المال مقابل الدفاع عنهم صحيح”.

وأضاف “وسيقومون بالدفع.. فهم يشترون كمية كبيرة من المعدات مقابل 450 مليار دولار من بلادنا”.

الرئيس الاميركي دونالد ترمب يجدد التزامه بإجبار #السعودية والدول الغنية الأخرى ومنها الأوربية على دفع ثمن حمايتها من قبل الولايات المتحدة وذلك خلال كلمة أمام تجمع لأنصاره في ولاية فلوريدا. pic.twitter.com/Pdm1b50rTu — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) May 9, 2019

وأشار ترامب لوجود “دول كثيرة غنية ندافع عنها، وهم لا يحترموننا حتى”، مضيفًا “بصراحة حينما أطلب منهم ينظرون إلىّ قائلين إنه من المذهل أنه لا أحد طلب منا ذلك”.

وتابع “لا يقولون ذلك بالمعنى الحرفي؛ فهم أذكياء، لكن يمكنك أن تشعر بذلك”.

ولفت لوجود “الكثير من الدول التي ندافع عنها، وليس عدلًا ما يحدث. يدفعون جزءًا يسيرًا في بعض الأحيان”.

وكان ترامب كشف في 28 أبريل الماضي مزيدًا من الحوارات التي دارت بينه وبين ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، بشأن مطالبته الرياض بالدفع أكثر مقابل الحماية الأمريكية.

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية ويسكونسن شرقي الولايات المتحدة إنه قال لسلمان: “أيها الملك. لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك، وأنت تملك الكثير من المال”.

رد عليه ملك السعودية مستغربًا: “لماذا تتصل بي؟ لا أحد أجرى معي اتصالًا كهذا في السابق”، ففاجأه ترامب بقوله: “لقد كانوا أغبياء”.

وخاطب ترامب أنصاره: “السعودية دولة ثرية جدًا. ندافع عنها، ونقوم بتمويلها، وليس لديها سوى النقود، وهي تشتري الكثير منا”.

واستنكر دعوات الكونغرس لمقاطعة السعودية بسبب سجلها في انتهاكات حقوق الإنسان، وقال: “هناك أشخاص يريدون مقاطعة السعودية، في حين أنها اشترت منا ما قيمته 450 مليار دولار، لا أريد أن أخسرها”.

وتحدث الرئيس الأمريكي ثلاثة مرات خلال تجمعات سابقة لأنصاره عن المكالمة الشهيرة التي أجراها مع الملك السعودي، ويكشف في كل مرة فصلًا جديدًا من فصولها.

وقال ترامب خلال تجمع لأنصاره بولاية فرجينيا في 29 سبتمبر الماضي: “قلت لسلمان ربما لن تكون قادرًا على الاحتفاظ بطائراتك، لأن السعودية ستتعرض للهجوم. لكن معنا أنتم في أمان تام”.

وأضاف “لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه”.

كما زاد الرئيس الأمريكي عن حديثه السابق كلامًا أكثر قسوة خلال تجمع انتخابي بولاية مسيسيبي يوم 2 أكتوبر الأول الماضي.

وقال حينها إنه هدد ملك السعودية من أنه لن يستطيع البقاء في السلطة لأسبوعين دون دعم الولايات المتحدة الأمريكية.