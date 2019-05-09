“شاهد” الفنانة المغربية دنيا بطمة تبكي على الهواء وهذا ما قررته بشأن ابنة زوجها حلا الترك

قررت الفنانة المغربية دنيا بطمة انتهاز شهر رمضان الكريم، لتنهي الخلافات مع الفنانة الشابة حلا الترك ابنة زوجها المنتج محمد الترك، وأمه، حيثُ طلبت منهما المسامحة على أي خطأ صدر بحقهما.

وأكدت خلال تصريحات تلفزيونية، أنها شخصية طيبة من داخلها على عكس ما يظن الكثيرون، مبررة هجومها على حلا الترك بأنه محاولة منها للدفاع عن نفسها فقط، مشيرة إلى أنها أيضًا سامحتهما على أي خطأ صدر منهما بحقها.

وقالت دنيا بطمة، وهي ”تبكي“ على الهواء مباشرة:“أُثيرت الضجة بأن دنيا بطمة خطفت الرجال، وأنها إنسانة شريرة، كانت السكاكين تطعن في قلبي“.

وأضافت:“الذي لا يعرفه الناس أنني إنسانة جدًا طيبة، يعني حبيت حلا وحبيت إخوانها، يمكن بعض الأحيان أتكلم بشراسة حالي كحال أي بنت أريد أن أدافع عن نفسي، لكن في هذا الشهر لا أقول إلا الله يسامح كل واحد“.



وتابعت الفنانة المغربية قائلة:“إذا أخطأت فيكم، أو أنتم غلطتوا بحقي في يوم من الأيام، أقول لكم سامحوني رغم أنني إنسانة طيبة عمري ما أذيت أحدًا، ولا أستطيع إيذاء أحد في يوم من الأيام“.

وأشارت إلى أنها تقول لهم في هذا الشهر الفضيل:“المسامح كريم، وإن شاء الله الأيام المقبلة تكون أجمل، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير سواء أم زوجي، أو عيال زوجي، أقول لكم إن شاء الله عامكم يكون جميلًا“.

واختتمت الفنانة المغربية حديثها بالقول:“إذا أخطأت في يوم من الأيام بحق أحد منهم أو بحق غيرهم أقول لهم سامحوني، وأنتم الله يسامحكم إذا في يوم من الأيام غلطتوا بحقي، الإنسان في لحظة غضب يقول أشياء ليست فيه فيطلع نفسه غلط، دائمًا في لحظة الغضب من المفروض أن نُمسك أنفسنا، ونفكر قبل ما نتهور“.

وشهدت علاقة دنيا بطمة، وابنة زوجها حلا الترك توترًا، منذ انتقال الأخيرة إلى بيت والدتها، لتبدأ هجومًا لاذعًا مستمرًا على بطمة مِن خلال شاشات التلفزيون.

وفي وقت سابق صرحت الفنانة دنيا بطمة، بأن ”حلا“ طعنتها في ظهرها، كما أنها لم تذكر لها أي جميل أو ذكريات تمت بينهما، وأن ذلك حدث منذ انتقالها إلى العيش مع والدتها.