سخرية واسعة من تغريم حبيب العادلي 500 جنيه في قضية متهم فيها بالاستيلاء على 2 مليار و 388 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات مصرية اليوم، الخميس، بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مبلغا قدره 500 جنيه (نحو 29 دولارا) بعد إدانته ”بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال“.

لكن المحكمة قضت بسجن نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بوزارة الداخلية، ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 62.1 مليون جنيه مصري (3.6 مليون دولار) وتغريمه مبلغا مماثلا.

وقضى العادلي فترة طويلة على رأس وزارة الداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2011.

وأثارت قيمة الغرامة دهشة بعض المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودفع غرامه 500 جنيه 😏

يا جدع ده انت لو سايق مخالف ممكن تدفع اكتر من كده طب مش سد حنك كده 😑😑😑

اللهم إني صائم😶😶#حبيب_العادلي pic.twitter.com/ZfcPND8fo4 — ✴ Mohamed Khairy ✴ (@mohamedk5050) May 9, 2019

لم يعد غريبا على قضاء مصر

اليوم أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بتغريم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مبلغ ٥٠٠ جنية عن تهمة الإستيلاء على أموال وزارة الداخلية

المبلغ الذي تم الإستيلاء عليه هو ٢ مليار و ٣٨٨ مليون و ٥٩٠ ألف و ٥٩٩ جنيها . — Waleed Sharaby (@waleedsharaby) May 9, 2019

براء و غرامه 500 جنيه الهي 500 عفريت يركبوه هو القاضي النجس #يسقط_حكم_العسكر #حبيب_العادلي يارب ارحم شهاده 25 يناير برحمتك. https://t.co/BMCC9BhqOI — hassan ahmed (@hassanvanahmed) May 9, 2019

وكانت محكمة جنايات أخرى أمرت العادلي واثنين من المسؤولين الآخرين في الوزارة في أبريل نيسان 2017 برد مبلغ 195 مليون جنيه مصري وتغريمهم مبلغا مماثلا. لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت هذا الحكم في يناير كانون الثاني 2018 بسبب أخطاء إجرائية وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقال المصدر القضائي إن محكمة جنايات الجيزة برأت في حكمها الصادر يوم الخميس ساحة العادلي من تهم أخرى أشد منها ”الاستيلاء والاختلاس“، وأدانته بتهمة ”الإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال“.

وأضاف ”لم يثبت للمحكمة توافر ركن العمد في الجريمة“.

وغرمت المحكمة ثمانية مسؤولين آخرين بالوزارة مبلغ 500 جنيه لكل منهم.

وكان العادلي نال البراءة من اتهامات أخرى بالفساد عام 2015.

وفي 2014، حصل العادلي مع مبارك وستة من مساعديه على البراءة من اتهامات تتعلق بقتل متظاهرين خلال انتفاضة 2011.